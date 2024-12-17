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Вторник 17 декабря

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Нежнейшая брускетта с крабом и страчателлой: изысканный рецепт для праздничного настроения

Нежнейшая брускетта с крабом и страчателлой: изысканный рецепт для праздничного настроения
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Когда наступает предпраздничное время, хочется удивить гостей чем-то по-настоящему особенным. Брускетта с крабом и страчателлой – это именно то блюдо, которое сочетает в себе нежность, изысканность и яркий вкус.

Ингредиенты на 4 порции:

• Краб камчатский (первая фаланга, варёный, замороженный) — 250 г

• Огурец свежий — 1 шт.

• Масло оливковое — 1-2 ст. л.

• Страчателла — 1 банка (150 г)

• Петрушка — веточка

• Чиабатта — 1 шт.

• Шнитт-лук — для украшения и подачи

Приготовление:

Шаг 1: Начните с разморозки краба. Это важно, чтобы мясо стало мягким и легко отделялось от панциря. Затем нарежьте чиабатту ломтиками толщиной примерно 1-1,5 см и полейте их оливковым маслом.

Шаг 2: Обжарьте ломтики чиабатты на сухой сковороде до появления золотистой корочки. Это придаст им хрустящую текстуру, которая прекрасно сочетается с нежными начинками.

Шаг 3: Подготовьте огурец, срезав плодоножки. Измельчите его на тёрке для корейской моркови, чтобы получить тонкие полоски. Мелко нарежьте петрушку, она добавит свежести и аромата.

Шаг 4: На обжаренные ломтики чиабатты выложите тёртый огурец, равномерно распределяя его по поверхности.

Шаг 5: На огурцы щедро положите страчателлу. Этот сыр с кремовой текстурой добавит блюду невероятную нежность.

Шаг 6: Снова добавьте немного тёртого огурца поверх страчателлы и посыпьте рубленой петрушкой для яркости и свежести.

Шаг 7: Очистите фаланги краба от хитиновых перегородок и нарежьте мясо на небольшие кусочки. Это позволит каждому укусу насладиться вкусом краба.

Шаг 8: Выложите кусочки краба на брускетты, украсив их шнитт-луком. Подавайте закуску сразу же, чтобы насладиться ее свежестью и ароматом.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 181 kcal

• Белки: 11 г

• Жиры: 7 г

• Углеводы: 18 г

• Насыщенные жиры: 1 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г

Эта брускетта станет настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!

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17 декабря 2024, 19:26
Фото: Freepik
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