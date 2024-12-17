Нежнейшая брускетта с крабом и страчателлой: изысканный рецепт для праздничного настроения

Ингредиенты на 4 порции:
• Краб камчатский (первая фаланга, варёный, замороженный) — 250 г
• Огурец свежий — 1 шт.
• Масло оливковое — 1-2 ст. л.
• Страчателла — 1 банка (150 г)
• Петрушка — веточка
• Чиабатта — 1 шт.
• Шнитт-лук — для украшения и подачи
Приготовление:
Шаг 1: Начните с разморозки краба. Это важно, чтобы мясо стало мягким и легко отделялось от панциря. Затем нарежьте чиабатту ломтиками толщиной примерно 1-1,5 см и полейте их оливковым маслом.
Шаг 2: Обжарьте ломтики чиабатты на сухой сковороде до появления золотистой корочки. Это придаст им хрустящую текстуру, которая прекрасно сочетается с нежными начинками.
Шаг 3: Подготовьте огурец, срезав плодоножки. Измельчите его на тёрке для корейской моркови, чтобы получить тонкие полоски. Мелко нарежьте петрушку, она добавит свежести и аромата.
Шаг 4: На обжаренные ломтики чиабатты выложите тёртый огурец, равномерно распределяя его по поверхности.
Шаг 5: На огурцы щедро положите страчателлу. Этот сыр с кремовой текстурой добавит блюду невероятную нежность.
Шаг 6: Снова добавьте немного тёртого огурца поверх страчателлы и посыпьте рубленой петрушкой для яркости и свежести.
Шаг 7: Очистите фаланги краба от хитиновых перегородок и нарежьте мясо на небольшие кусочки. Это позволит каждому укусу насладиться вкусом краба.
Шаг 8: Выложите кусочки краба на брускетты, украсив их шнитт-луком. Подавайте закуску сразу же, чтобы насладиться ее свежестью и ароматом.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 181 kcal
• Белки: 11 г
• Жиры: 7 г
• Углеводы: 18 г
• Насыщенные жиры: 1 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г
Эта брускетта станет настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!