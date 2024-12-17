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Вторник 17 декабря

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Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко освоила новую профессию

Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко освоила новую профессию
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Декабрь – время сказки, чудес и праздника. Лучшие фильмы для всей семьи, традиционно, выходят именно в это время. Картина Оксаны Сташенко, которая будет идти в кино с 17 декабря, так и называется "Новогоднее чудо". Любимая страной актриса из сериала "Возвращение Мухтара" дебютирует как режиссер полнометражной ленты. О том, каково ей было оказаться по другую сторону камеры, она рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Я сняла уже две короткометражные картины и думала снимать еще одну историю, – говорит Сташенко. – Но короткометражные фильмы хороши только для фестивалей, а хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели наше доброе кино. Да и оператор Мария Соловьева, которая снимала первые две мои ленты, заверила меня, что новая история тянет на полный метр".

Фото: пресс-служба

Сташенко боялась, что не осилит, не поднимет такую махину. Но Соловьева заверила, что все сложится хорошо. Так и вышло. "Я начинала снимать фильм только на свои деньги, – признается Сташенко. – Играла в огромном количестве антрепризных спектаклей на выезде, истязала свой организм, чтобы заработать на фильм. А потом случилось чудо – про мои съемки узнал человек, который никакого отношения к искусству не имеет, и решил мне помочь. В итоге, как настоящий меценат, он дал мне деньги на часть фильма".

Фото: пресс-служба

Сташенко считает, что режиссерский опыт ей помог в любимой ею профессии.

"Побывав по ту сторону кадра, я обогатилась, как актриса, – уверяет Оксана. – Это меня насытило дополнительными опциями. И когда снималась сейчас в сериале "Женщина без опыта" для канала "Домашнего", я к своему присутствию в кадре уже относилась иначе".

Оксана уверяет, что на съемочной площадке царила почти семейная атмосфера. "Я позволила актерам, которые у меня играли, оставить какие-то импровизационные моменты, – улыбается она – Например, на экране будет несколько фраз от Лизы Арзамасовой, которые она придумала прямо в кадре, но они очень точно легли в историю".

Фото: пресс-служба

Кстати, история писалась под конкретных актеров. "Я знала, как они сыграют, как и с какой интонацией скажут ту или иную фразу, – пояснила Сташенко. – А сама я появлюсь в кадре в небольшом эпизоде".

В новогодней истории, придуманной и воплощенной Оксаной Сташенко, зрители увидят Эммануила Виторгана, Юрия Чернова, Арсена Мукенди, Алесу Качер, Евгению Лютую, Евгения Банифатова, Максима Колосова и даже сына покойного Бориса Грачевского – Филиппа Грачевского.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 12:30
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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