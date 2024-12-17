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Вселенная любимого кино: как "Мосфильм" празднует вековой юбилей

Вселенная любимого кино: как "Мосфильм" празднует вековой юбилей
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"Мосфильм" – это не только крупнейшая киностудия России, но и хранитель богатейших традиций отечественного кинематографа. Каждый год в преддверии Нового года она превращается в место, где магия кино переплетается с атмосферой праздника. В этом году "Киноелка" особенная: она посвящена вековому юбилею киностудии.

Как создается это волшебство, что ждет гостей в юбилейный сезон, и почему "Киноелка" уже 12 лет остается главным новогодним событием для московских семей? "Дни.ру" поговорил с продюсером проекта "Новогоднее представление на киностудии "Мосфильм" Татьяной Юрьевной Гавриловой и узнал, как за кулисами рождается настоящее чудо.

— Год 100-летия "Мосфильма" — это особый момент. Как вы решили отметить его в рамках новогоднего шоу?

— Мы хотели, чтобы юбилей "Мосфильма" остался в памяти наших зрителей как настоящее событие. Поэтому в этом году мы создали не просто спектакль, а целый комплекс мероприятий. Два огромных павильона киностудии превратятся в зрительный зал и Рождественскую кинодеревню. Там будет выставка редкого реквизита и костюмов из культовых фильмов, почта Деда Мороза, а также множество мастер-классов и анимационных активностей. Это не просто представление, это возможность погрузиться в атмосферу кино и праздника одновременно.

— Судя по описанию, вас ждет технически сложное шоу. Какой из спецэффектов станет главным сюрпризом?

— У нас много новшеств, но, пожалуй, система индивидуального позиционирования звука — самое необычное. Она позволяет каждому зрителю почувствовать, что звук будто окружает его персонально. Кроме того, мы активно используем лазерную графику, тяжелый дым, пневмофейерверки и масштабные светодиодные экраны. Эти эффекты усиливают погружение в сказочную историю, которую мы рассказываем.

Фото: пресс-служба

— В спектакле задействованы звезды кино и телевидения. Как их участие влияет на атмосферу?

— Да, в нашем спектакле действительно участвуют известные актеры, что стало одной из наших добрых традиций. Например, зрители смогут увидеть на экранах Станислава Дужникова, полюбившегося многим по сериалу "Воронины", и Дмитрия Хрусталева, известного телеведущего. Их участие добавляет проекту не только кинематографической глубины, но и эмоциональной теплоты, что делает наши постановки такими запоминающимися.Это позволит зрителям ощутить, что перед ними разыгрывается настоящая киноистория. Кроме того, мы сотрудничаем с дпругими талантливыми профессионалами индустрии, чьи награды и опыт гарантируют высокое качество каждого спектакля.

— Какая идея лежит в основе сюжета спектакля "Полный вперед!"?

— В центре истории, конечно же, Дед Мороз и его команда. Но, как и в любой хорошей сказке, в какой-то момент все идет не по плану. Это захватывающее приключение с элементами интерактива, где дети и взрослые смогут почувствовать себя частью происходящего. Мы хотим, чтобы зрители пережили настоящие эмоции: от смеха до волнения, от удивления до радости.

Фото: пресс-служба

— Чем "Киноелка на Мосфильме" выделяется среди других праздничных мероприятий?

— Наша особенность в том, что мы объединяем кино и праздник. Это не просто елка — это возможность прикоснуться к истории легендарной киностудии, увидеть статуэтки "Оскар" и оригиналы костюмов из фильмов, которые знают и любят миллионы. Мы даем зрителям уникальный опыт, совмещая магию кино и атмосферу Нового года. Наверное, поэтому уже восемь лет проект "Социальный навигатор" признает наше шоу лидером рейтинга.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 15:30
Фото: пресс-служба
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Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году
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