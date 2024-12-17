Ароматный домашний пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для домашнего чаепития

Зима – это время, когда хочется уединиться с чашкой горячего чая и насладиться уютом дома. Ароматный пирог с тыквой и яблоками станет идеальным дополнением к вашему чаепитию.

Ингредиенты на 8 порций:

• Дрожжевое замороженное тесто — 1 упаковка (500 г)

• Тыква, нарезанная в вакуумной упаковке — 1 упаковка (500 г)

• Яблоки сорта Карамелька — 3 шт.

• Тростниковый сахар — 50 г

• Сливочное масло — 40 г

• Молотая корица — щепотка

• Гвоздика — 2-3 шт.

• Пшеничная мука — для присыпки рабочей поверхности

• Яйцо — для смазывания пирога

Приготовление:

Шаг 1: За час до начала приготовления выложите тесто размораживаться при комнатной температуре.

Шаг 2: Тыкву нарежьте мелкими кубиками, чтобы она быстрее приготовилась.

Шаг 3: У яблок удалите сердцевину и нарежьте их кубиками размером около 1 см.

Шаг 4: На сковороде растопите сливочное масло. Выложите в него тыкву и яблоки, добавьте сахар и пряности. Хорошо перемешайте.

Шаг 5: Тушите смесь на среднем огне до размягчения фруктов и овощей в течение 20-30 минут, периодически помешивая. В конце готовки уберите гвоздику.

Шаг 6: Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в квадрат толщиной около 5 мм. В центр положите начинку.

Шаг 7: Заверните тесто с четырех сторон, формируя конвертик, и тщательно залепите швы.

Шаг 8: Застелите противень пергаментом и аккуратно переложите пирог швами вниз. Оставьте его расстаиваться на 30 минут, накрыв пленкой.

Шаг 9: Взбейте яйцо и смажьте им верх пирога.

Шаг 10: Сделайте несколько надрезов на поверхности пирога и запекайте в разогретой до 190 °C духовке (желательно на режиме "Конвекция") в течение 18-20 минут до золотистой корочки.

Этот пирог не только порадует вас своим вкусом, но и наполнит дом невероятным ароматом, создавая атмосферу уюта и тепла. Приятного чаепития!