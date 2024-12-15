Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов! ВОПРОСЫ1.