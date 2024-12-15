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Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит
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Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт.

Ингредиенты:

Для маринада:

  • Соевый соус – 100 мл
  • Мед – 50 г
  • Рисовый уксус – 20 мл
  • Вода – 30 мл
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Имбирь свежий – кусочек размером около 2 см

Для утки:

  • Утка целая – 1 шт. (около 2 кг)
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Корица – 1 палочка
  • Бадьян – 1 звездочка
  • Гвоздика – 6 бутонов
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Кунжутное масло – 1 ст.л.

Для подачи:

  • Блины (тонкие китайские блины) – 12–16 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соус хойсин – по вкусу

Приготовление:

Подготовка утки:

  1. Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами.
  2. В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
  3. Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут.
  4. Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон.
  5. После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре.
Запекание:
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом.
  3. Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей.
  4. Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой.
Подача:
  1. Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей.
  2. На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук.
  3. Заверните блинчики рулетиком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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15 декабря 2024, 21:29
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