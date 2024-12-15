Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

Ингредиенты:
Для маринада:
- Соевый соус – 100 мл
- Мед – 50 г
- Рисовый уксус – 20 мл
- Вода – 30 мл
- Чеснок – 4 зубчика
- Имбирь свежий – кусочек размером около 2 см
Для утки:
- Утка целая – 1 шт. (около 2 кг)
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Корица – 1 палочка
- Бадьян – 1 звездочка
- Гвоздика – 6 бутонов
- Лавровый лист – 2 шт.
- Черный перец горошком – 10 шт.
- Кунжутное масло – 1 ст.л.
Для подачи:
- Блины (тонкие китайские блины) – 12–16 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соус хойсин – по вкусу
Приготовление:
Подготовка утки:
- Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами.
- В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
- Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут.
- Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон.
- После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом.
- Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей.
- Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой.
- Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей.
- На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук.
- Заверните блинчики рулетиком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!