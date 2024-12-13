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Пятница 13 декабря

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Утяшева впервые откровенно рассказала о строжайших запретах в своей жизни

Утяшева впервые откровенно рассказала о строжайших запретах в своей жизни
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Ляйсан Утяшева – яркая личность, которая сумела найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Ее энергия и амбиции вдохновляют, но за этим стоит немало усилий и самодисциплины.

В свежем интервью она приоткрыла завесу тайны над источником своей энергии и рассказывает о ценности семьи в своей жизни. Состоявшись как спортсменка, Ляйсан могла бы выбрать путь легкой славы, став популярной блогершей или светской львицей.

Однако ее стремление к самореализации и желание работать на пределе своих возможностей привели к созданию уникального хореографического шоу, в котором она не только танцует, но и играет, живет. Эта многогранность делает ее личность ещё более интересной.

Каждый раз, когда Ляйсан приходит на интервью, она приносит с собой заряд оптимизма и свежих идей. Говоря о своих проектах, она поделилась планами, которые всегда воплощаются в жизнь. Секрет ее успеха кроется в умении добиваться целей, что она начала осваивать еще в детстве.

Когда речь зашла о работе и семье, Ляйсан подчеркнула важность соблюдения правил. Например, она никогда не работает в новогоднюю ночь и дни рождения своих детей. Эти моменты для нее священны, ведь именно в такие дни она стремится быть рядом с близкими. Подготовка к праздникам — это целый ритуал, который она с удовольствием разделяет с детьми. Это не просто традиция, а возможность создать незабываемые воспоминания для всей семьи.

Ляйсан также отметила, что в ее жизни есть неприкосновенные вещи. Выходные дни полностью посвящены детям. Она отключает телефон и уделяет внимание семье, что позволяет им проводить время вместе без отвлечений. Такой подход помогает поддерживать гармонию в жизни и не забывать о том, что самое важное — это близкие люди.

Несмотря на плотный график, Ляйсан всегда находит время для каникул и семейных отпусков. Она ценит поддержку коллег и руководства, которые понимают ее приоритеты. Это позволяет ей быть не только успешной профессионалкой, но и заботливой матерью.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2024, 03:21
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Актриса Алиса Фрейндлинх.
Телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.
Режиссер Павел Лунгин.
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.
Актер Александр Галибин.
Актриса Анна Горшкова и режиссер Станислав Говорухин.
Актер Алексей Серебряков.
Актер Сергей Гармаш и бизнесмен Роман Абрамович.
Актрисы Анна Тарасенко и Анастасия Плотникова.
Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров и его супруга певица Женя Малахова.
Актер Вениамин Смехов, его супруга Галина Аксенова (слева) и дочь актриса Алика Смехова.
Актер Леонид Ярмольник и музыкант, певец Андрея Макаревич.
Балерина Анна Исаева, режиссер Валерий Тодоровский, прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова и экс-солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Сорокин.

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