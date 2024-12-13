Петросян больно уколол Степаненко после развода: Исправляю ошибки молодости

Осенью 2018 года завершился брак двух известных комиков, Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Однако даже после развода их отношения не утихли, и бывшие супруги продолжили борьбу за совместно нажитое имущество.

Этот конфликт тянулся долгие годы, привлекая внимание общественности и СМИ. Недавно стало известно о том, что Петросян инициировал судебный процесс в отношении своей старшей дочери от первого брака.

Интересно, что отношения между ними значительно ухудшились после его развода с Еленой. Викторина выбрала сторону мачехи, что, безусловно, усугубило конфликт с отцом. Судя по всему, это объединение женщин произошло на фоне неприязни к новой избраннице Петросяна. Несмотря на все эти сложности, комик явно не жалеет о своем решении расстаться с Еленой Степаненко, ведь их брак, продлившийся более трех десятилетий, больше напоминал творческий союз, чем полноценную семью.

https://rutube.ru/video/49c19349cd1bd47217295615dd0fc61d/

На сегодняшний день Петросян гордится своей новой семьей: у него есть четырехлетний сын Ваган и годовалая дочь Матильда, которых ему подарила бывшая помощница Татьяна Брухунова. Оглядываясь на пройденный путь, юморист осознает, что жизнь предоставила ему второй шанс в столь зрелом возрасте. В недавнем интервью он сделал трогательное признание о своих младших детях, которое можно расценить как элегантное унижение для Елены Степаненко.

"Исправляю ошибки молодости… Я дал две новые жизни. Надеюсь, что они станут талантливыми людьми. Ваган точно не станет артистом — он будет научным человеком. Хотя у него есть театральные наклонности. Он внимательно слушает и смеется в нужные моменты, оценивает полутона и даже может сделать замечание сверстникам", — поделился Петросян в разговоре с фигуристом Романом Костомаровым.