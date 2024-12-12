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Четверг 12 декабря

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Появились любопытные подробности жизни нового мужа оскандалившейся Ивлеевой

Появились любопытные подробности жизни нового мужа оскандалившейся Ивлеевой
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Недавняя новость о замужестве известной блогерши Насти Ивлеевой вызвала бурную реакцию в российском медиапейзаже. После скандальной "голой" вечеринки звезда на время ушла из публичного пространства, однако теперь она вновь в центре внимания.

На днях Настя поделилась радостным событием — теперь она официально замужем. Личность нового супруга блогерши быстро стала известна. Им оказался Филипп Бегак, предприниматель и сын известного телеведущего Алексея Бегака.

Бегак имеет интересные связи в культурной среде, являясь дальним родственником известной творческой четы Михалковых-Кончаловских. Однако, как выяснили журналисты, биография Филиппа далеко не безупречна.

В частности, из открытых источников стало известно, что Бегак уже имел опыт семейной жизни. Его бывшая супруга, Виталина Строкач, родом из интеллигентной и креативной семьи. Интересно, что в детстве она пересекалась с такими известными личностями, как Рауль Кастро, экс-президент Кубы. Виталина с ранних лет увлекалась фотографией, и сейчас это стало ее основной профессией.

У пары есть общая дочь по имени Василиса. Однако их отношения не обошлись без конфликтов. В прошлом году Виталина подала в суд на Филиппа с иском о взыскании алиментов. Судебный процесс завершился в ее пользу, и Филипп был обязан выплачивать алименты. Однако вскоре после этого он подал встречный иск, утверждая, что Виталина препятствует ему в общении с дочерью. Этот конфликт, согласно источникам, в конечном итоге был разрешен, но оставил след в биографии Филиппа.

Сейчас же Филипп Бегак оказался в центре внимания из-за своего нового брака с Ивлеевой. Многие наблюдатели интересуются, как будет развиваться их совместная жизнь, учитывая его прошлое и судебные разбирательства. Настя, в свою очередь, продолжает делиться моментами своей новой жизни с подписчиками, создавая новые поводы для обсуждений в социальных сетях.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2024, 09:22
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
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Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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