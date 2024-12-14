Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин – имя, которое знает каждый житель нашей страны. Его творчество стало основой для формирования русского литературного языка, а произведения до сих пор остаются актуальными и любимыми миллионами людей. Лирика, проза, драмы – каждая строка Пушкина наполнена глубоким смыслом и эмоциями. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством Александра Сергеевича.

ВОПРОСЫ

1. "Спой мне песню, как ........ Тихо за морем жила; Спой мне песню, как девица За водой поутру шла"

А. синица

Б. жар-птица

В. орлица

2. "Уж небо осенью дышало…"

А. И золотом вовсю блистало

Б. Короче становился день

В. Уж реже солнышко блистало

3. "Приветствую тебя, пустынный уголок…"

А. Приют спокойствия, любви и вдохновенья

Б. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

В. Приют спокойствия, трудов, успокоения

4. "Мне грустно и легко; печаль моя светла…"

А. Печаль моя полна тобою

Б. Она полна твоими лишь мечтами

В. Она всегда полна тобою

5. "Простишь ли мне ревнивые мечты, Моей любви безумное волненье?"

А. Ты мне верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?

Б. Коль не верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?

В. Окружена поклонниками ты, зачем играешь на моем воображенье?

6. "По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный ......... гремит"

А. оглушительно

Б. мелодично так

В. утомительно

7. "Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь"

А. Лошадка, ноги поджимая

Б. В теплом тулупе и ушанке

В. Его лошадка, снег почуя

ОТВЕТЫ

1. А. синица

2. В. Уж реже солнышко блистало

3. Б. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

4. А. Печаль моя полна тобою

5. А. Ты мне верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?

6. В. утомительно

7. В. Его лошадка, снег почуя