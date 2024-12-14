Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

Здоровье Бориса Щербакова ухудшилось Тесты Жених Анны Семенович сообщил о свадьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Суббота 14 декабря

09:26Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина 06:41Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина 03:28Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру 00:19Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности 21:56Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам 20:43Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги 18:54Бизнес Москвы приближает Новый год: "рождественский экспресс" от "Цветов и кукол" 17:33Музей героизма на ВДНХ даст возможность людям познакомиться с современными героями 16:49Конгресс БРИКС по деловому туризму – эффективная площадка для сотрудничества 16:25Москвичи приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий 15:36Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось 15:29Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты 14:58Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров 13:47Без хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов 12:41Сделано в Москве: товары локальных брендов представят на форуме делового туризма 12:27T-Killah отреагировал на слухи о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами 11:52Зрители трансляций из Московского зоопарка смогут ближе увидеть рысей и лам 10:44Звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук вспомнила, как узнала о беременности во время съемок 09:33Петросян больно уколол Степаненко после развода: Исправляю ошибки молодости 06:14Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина 03:21Утяшева рассказала, что стала чаще отключать телефон и уделять больше времени семье 02:52Билан нашел способ возврата к чему-то человеческому после потери контакта с внешним миром 02:28"Очень хороший выдался год": разведенная Алсу светится от счастья и улыбается 00:19Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов 21:19Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе 18:45Как вкусно засолить рыбу к Новому году 17:46Алсу решила возродить карьеру после развода 16:39Сестра Фриске высказалась по поводу съемок Шепелева с Платоном 16:07Международный форум по деловому туризму помогает обмениваться опытом 14:43Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака 14:26Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал 14:13Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС 13:23Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу? 11:55Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию 11:1076-летний Михаил Шуфутинский рассказал, как поддерживает здоровье 10:15Пережившая серьезную операцию Асмус рассказала о роли любовника в ее восстановлении 09:22Появились любопытные подробности жизни нового мужа оскандалившейся Ивлеевой 06:12Тыква в духовке: рецепт станет оригинальным гарниром к птице или самостоятельным блюдом 03:05Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям 00:31Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили круглую сумму за воссоединение на экране 20:26Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве 20:11Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Подмосковья 19:21Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира 19:15Губернатор Подмосковья заявил об открытии восьми образовательных учреждений в Ленинском округе в 2025 году 18:12Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце 17:39Глюкоза озвучила итог 2024-го: Казалось, что этот год разрубит на кусочки 16:48Актер Полицеймако: Кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью столицы 15:44Стало известно, кто стал мужем Ивлеевой 14:2563-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи 14:03Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина
151

Александр Сергеевич Пушкин – имя, которое знает каждый житель нашей страны. Его творчество стало основой для формирования русского литературного языка, а произведения до сих пор остаются актуальными и любимыми миллионами людей. Лирика, проза, драмы – каждая строка Пушкина наполнена глубоким смыслом и эмоциями. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством Александра Сергеевича.

ВОПРОСЫ

1. "Спой мне песню, как ........ Тихо за морем жила; Спой мне песню, как девица За водой поутру шла"

А. синица

Б. жар-птица

В. орлица

2. "Уж небо осенью дышало…"

А. И золотом вовсю блистало

Б. Короче становился день

В. Уж реже солнышко блистало

3. "Приветствую тебя, пустынный уголок…"

А. Приют спокойствия, любви и вдохновенья

Б. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

В. Приют спокойствия, трудов, успокоения

4. "Мне грустно и легко; печаль моя светла…"

А. Печаль моя полна тобою

Б. Она полна твоими лишь мечтами

В. Она всегда полна тобою

5. "Простишь ли мне ревнивые мечты, Моей любви безумное волненье?"

А. Ты мне верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?

Б. Коль не верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?

В. Окружена поклонниками ты, зачем играешь на моем воображенье?

6. "По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный ......... гремит"

А. оглушительно

Б. мелодично так

В. утомительно

7. "Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь"

А. Лошадка, ноги поджимая

Б. В теплом тулупе и ушанке

В. Его лошадка, снег почуя

ОТВЕТЫ

1. А. синица

2. В. Уж реже солнышко блистало

3. Б. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

4. А. Печаль моя полна тобою

5. А. Ты мне верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?

6. В. утомительно

7. В. Его лошадка, снег почуя

Шоу-бизнес в Telegram

14 декабря 2024, 09:26
А.С.Пушкин. Фото: wikipedia.org
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру

По теме

ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз

Этот ТЕСТ по биологии пройдет только настоящий отличник

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру

Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру
Анджелина Джоли приняла участие в проекте "Актеры об актерах". Голливудская звезда поделилась своими глубокими переживаниями, которые она испытывала после утраты матери. Мать знаменитости ушла из жизни в возрасте 56 лет после долгой борьбы с раком яичников и молочной железы.

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги
Филипп Киркоров не останется без работы в Новый год. Скоро наступят новогодние праздники, и популярные артисты готовятся к работе без выходных.

Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось

Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось
После операции у Бориса Щербакова обнаружилась пневмония. Актера Бориса Щербакова экстренно прооперировали после получения серьезной травмы головы в результате падения.

Без хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов

Без хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов
В Москве состоялась Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Cреди лауреатов был и Юрий Антонов, который вышел на сцену ВТБ-Арены с хитом "От печали до радости". "Не все, из задуманного на этот год, у меня удалось, как, думаю, и у всех людей, – признался Антонов.

T-Killah отреагировал на слухи о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами

T-Killah отреагировал на слухи о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами
Недавние события вокруг Ольги Бузовой и Олега Майами привлекли внимание поклонников и журналистов. Осенью 2024 года певица и телеведущая Бузова выпустила новый трек "Такси", в записи которого принял участие Олег Майами. Их совместная работа, сопровождаемая ярким клипом, вызвала бурные обсуждения, поскольку на экране явно ощущалась химия между артистами.

Выбор читателей

12/12Чтв76-летний Михаил Шуфутинский рассказал, как поддерживает здоровье 12/12ЧтвСестра Фриске высказалась по поводу съемок Шепелева с Платоном 12/12ЧтвМаршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака 12/12ЧтвЖених Анны Семенович заговорил о свадьбе 12/12ЧтвАлсу решила возродить карьеру после развода 13/12ПтнСостояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось