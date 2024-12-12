Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?

В 1987 году на экраны советского кинопроката вышла яркая комедия-вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", созданная под руководством режиссера Аллы Суриковой. Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов, который сумел соединить элементы классического вестерна с характерным для советского кино юмором.

Уникальность сюжета и харизматичные персонажи сделали картину настоящим хитом, завоевавшим сердца зрителей. Фильм привлек внимание благодаря участию известных актеров, среди которых выделялся Андрей Миронов — одна из самых ярких звезд советского театра и кино.

Его последний фильм стал не только комедией, но и прощанием с публикой, что добавило особую ностальгическую нотку к просмотру. За год "Человек с бульвара Капуцинов" собрал более 60 миллионов зрителей, что стало настоящим рекордом для того времени.

Эта картина остается в памяти многих как символ эпохи, сочетая в себе элементы приключений, романтики и комедии, что делает ее актуальной и по сей день. Попробуйте угадать, кто из героев фильма произнес ту или иную фразу.

1. "Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама"

А) Аптекарь

Б) Билли Кинг

В) Одноглазый ковбой Мартин

2. "Шли бы вы, бабуся, через улицу в другом месте!"

А) Черный Джек

Б) Мистер Джонни Фест

В) Билли Кинг

3. "Да я вообще только одним глазком!"

А) Черный Джек

Б) Одноглазый ковбой Мартин

В) Черный Джек

4. "Искусство, Кончита, требует жертв!"

А) Мистер Джонни Фест

Б) Аптекарь

В) Мисс Диана Литтл

5. "Пеппи, то, что мы сейчас с тобой увидим... так лучше б мы с тобой не видели!"

А) Аптекарь

Б) Одноглазый ковбой Мартин

В) Билли Кинг

Правильные ответы:

1. — А) Аптекарь

2. — В) Билли Кинг

3. — Б) Одноглазый ковбой Мартин

4. — В) Мисс Диана Литтл

5. — А) Аптекарь