Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?

Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию Тесты Ковальчук превратилась в бывшую жену Харламова Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Четверг 12 декабря

14:43Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака 14:26Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал 14:13Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС 13:23Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу? 11:55Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию 11:10"Ничего другого у меня нет": как живет 76-летний Михаил Шуфутинский 10:15Пережившая серьезную операцию Асмус рассказала о роли любовника в ее восстановлении 09:22Появились любопытные подробности жизни нового мужа оскандалившейся Ивлеевой 06:12Тыква в духовке: рецепт станет оригинальным гарниром к птице или самостоятельным блюдом 03:05Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям 00:31Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили круглую сумму за воссоединение на экране 20:26Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве 20:11Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Подмосковья 19:21Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира 19:15Губернатор Подмосковья заявил об открытии восьми образовательных учреждений в Ленинском округе в 2025 году 18:12Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце 17:39Оскандалившаяся Глюкоза подвела итоги: Казалось, что этот год разрубит на кусочки 16:48Актер Полицеймако: Кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью столицы 15:44Стало известно, кто стал мужем Ивлеевой 14:2563-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи 14:03Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве" 13:56Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР? 11:58"Люблю естество": 65-летняя Кадышева рассказала про копеечный крем для молодости и красоты 11:56Петросян откровенно рассказал об отцовстве и переосмыслении роли семьи в его жизни 11:01"Хочется просто дожить до Нового года": Успенская рассказала об ужасах 2024-го 10:37В Подмосковье стартовал прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" 09:31Ставшая неузнаваемой Муцениеце всполошила россиян откровениями об уколах красоты 06:37Паста с бататом и козьим сыром: этот рецепт добавит изюминку в ваши повседневные ужины 03:46Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды 01:50"Спасибо, моя новая Родина!": Повалий спела по-украински и расплакалась на юбилее в Кремле 00:24Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах 20:36ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок 18:35Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность 16:38Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка" 15:43Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный 15:15Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ 14:1433-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой 13:56Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу 12:53Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 12:17Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов 11:20 Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить 10:48"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах 10:34Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем 10:23"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти 09:09Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус 06:29Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда 03:06Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции 00:26Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность 20:27Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 20:15Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?
423

В 1987 году на экраны советского кинопроката вышла яркая комедия-вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", созданная под руководством режиссера Аллы Суриковой. Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов, который сумел соединить элементы классического вестерна с характерным для советского кино юмором.

Уникальность сюжета и харизматичные персонажи сделали картину настоящим хитом, завоевавшим сердца зрителей. Фильм привлек внимание благодаря участию известных актеров, среди которых выделялся Андрей Миронов — одна из самых ярких звезд советского театра и кино.

Его последний фильм стал не только комедией, но и прощанием с публикой, что добавило особую ностальгическую нотку к просмотру. За год "Человек с бульвара Капуцинов" собрал более 60 миллионов зрителей, что стало настоящим рекордом для того времени.

Эта картина остается в памяти многих как символ эпохи, сочетая в себе элементы приключений, романтики и комедии, что делает ее актуальной и по сей день. Попробуйте угадать, кто из героев фильма произнес ту или иную фразу.

1. "Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама"

А) Аптекарь

Б) Билли Кинг

В) Одноглазый ковбой Мартин

2. "Шли бы вы, бабуся, через улицу в другом месте!"

А) Черный Джек

Б) Мистер Джонни Фест

В) Билли Кинг

3. "Да я вообще только одним глазком!"

А) Черный Джек

Б) Одноглазый ковбой Мартин

В) Черный Джек

4. "Искусство, Кончита, требует жертв!"

А) Мистер Джонни Фест

Б) Аптекарь

В) Мисс Диана Литтл

5. "Пеппи, то, что мы сейчас с тобой увидим... так лучше б мы с тобой не видели!"

А) Аптекарь

Б) Одноглазый ковбой Мартин

В) Билли Кинг

Правильные ответы:

1. — А) Аптекарь

2. — В) Билли Кинг

3. — Б) Одноглазый ковбой Мартин

4. — В) Мисс Диана Литтл

5. — А) Аптекарь

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2024, 13:23
Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?
Советский кинематограф славился изображением активных и многогранных персонажей, которые не ограничивались рутиной "дом-работа". Их жизни были насыщены увлечениями и хобби, порой весьма оригинальными. Когда смотришь любимый фильм в первый раз, многие детали могут ускользнуть от внимания.

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу
Советское кино – это не только великолепные сюжеты и мастерская режиссура, но и выдающиеся актеры, оставившие яркий след в истории искусства. Это была эпоха, когда на экранах появлялись герои, ставшие символами своего времени, и их образы до сих пор волнуют сердца зрителей. Кинематограф этой эпохи подарил миру множество талантливых артистов, чьи роли навсегда вписаны в историю мирового кино.

Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов

Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов
Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали ведущими режиссерами в российском кинопрокате за прошедший год. Обнародован анализ итогов проката, выявив наиболее популярные жанры фильмов, а также создателей и актеров, стоящих за самыми успешными проектами. Анализ охватывает период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года.

Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"

Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"
Каждому ребенку знакомо чувство ожидания чуда перед Новым годом. Кто не мечтал оказаться в мире сказок, встретиться с добрыми волшебниками и победить злых колдунов? В фильме "Новогодние приключения Маши и Вити" наши любимые герои отправляются в захватывающее путешествие, полное волшебных сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета. Готовы ли вы вспомнить все подробности их удивительных приключений? Пройдите наш тест и убедитесь, насколько хорошо вы помните этот замечательный фильм! ВОПРОСЫ 1.

Российский актер Юра Борисов отличился в США

Российский актер Юра Борисов отличился в США
Юрий Борисов 8 декабря отметил 32-летие Вчера, 8 декабря, известный российский актер Юрий Борисов отпраздновал свой день рождения.

Выбор читателей

10/12ВтрТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок 10/12ВтрСын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный 11/12СрдСтало известно, кто стал мужем Ивлеевой 12/12ЧтвПереживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям 11/12СрдПринц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды 11/12Срд"Люблю естество": 65-летняя Кадышева рассказала про копеечный крем для молодости и красоты