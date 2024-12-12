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Четверг 12 декабря

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Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию

Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию
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Актер и юморист Сергей Белоголовцев оказался в центре внимания после экстренной операции, которая была проведена в связи с острым аппендицитом.

Сообщается, что артист почувствовал резкие боли в области живота и внезапно поднявшуюся температуру, что заставило его обратиться за медицинской помощью. В тот момент он находился в клиническом центре, где проходил обследование после перенесенного инсульта.

Состояние Сергея вызывало серьезные опасения у врачей. Колющие боли и высокая температура под 40 градусов стали сигналом о необходимости немедленного вмешательства. В результате актер был оперативно переведен в хирургическое отделение, где ему поставили диагноз — острый флегмонозный аппендицит. Это состояние требует быстрой реакции, так как может привести к серьезным осложнениям.

Операция прошла успешно и длилась всего 30 минут. Врачи использовали метод лапароскопии, который минимизирует травмы тканей и способствует более быстрому восстановлению пациента. После вмешательства Сергей Белоголовцев был переведен в палату, где его состояние стало оцениваться как стабильное среднетяжелое. По последним данным, актер чувствует себя значительно лучше и находится под наблюдением медиков.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2024, 11:55
Сергей Белоголовцев. Кадр: ЦТВ
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