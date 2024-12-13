Без хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов

В Москве состоялась Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Cреди лауреатов был и Юрий Антонов, который вышел на сцену ВТБ-Арены с хитом "От печали до радости".

"Не все, из задуманного на этот год, у меня удалось, как, думаю, и у всех людей, – признался Антонов. – Потому что планы всегда грандиозные. Хотя в целом год был для меня неплохой".

Наступающий 2025-й – юбилейный для Юрия Антонова. 19 февраля этому замечательному певцу, композитору и музыканту исполнится 80 лет. Он не исключает, что отметит эту дату большим концертом.

Подготовку к юбилею кумир миллионов начал уже сейчас – привел себя в хорошую форму. И может дать фору многим молодым! "Правда, я хотел бы еще килограммов 8 сбросить, – говорит он. – Мечтаю, чтобы косточки сверкали, хрустели!" Никакой особой диеты при этом у него нет.

"Я не худею, просто меньше ем, – признался музыкант. – Хлеб я вообще не ем очень давно. А сладкое – она конфета в два дня".

А что если к круглой дате Юрий Михайлович записал бы какой-то громкий дуэт, сделал бы фит (от английского сокращенного featuring – "совместные запись\исполнение трека) как сейчас говорят? "Я не стремлюсь к дуэтам, – отнекивается Антонов – мне это уже не к чему".