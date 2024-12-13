Билан нашел способ возврата к чему-то человеческому после потери контакта с внешним миром

В Москве состоялась 29-я Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Cреди лауреатов был и Дима Билан. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами ВТБ-Арены.

25 декабря Дима Билан отметит день рождения – единственному российскому победителю "Евровидения" исполнится 43 года. "Приглашу друзей, которых давно не видел, – рассказал певец. – Правда, праздник будет благотворительный – он пройдет под девизом "Не дарите мне подарки, а перечислите деньги на благотворительность". Каждый сможет отправить комфортную для него сумму".

"По формату это будет альманах по республикам, в которых я жил в разное время и которые в себе вобрал, – пояснил артист. – Будут гости из этих республик, кухня эти республик – и Кабардино-Балкария, и Татарстан и Карачаево-Черкессия".

Правда, гулять долго на собственном дне рождения у Билана не выйдет – уже 25 декабря ему надо петь на новогоднем корпоративе. Вообще, как признается музыкант. в декабре у него много работы.

Но как он при этом отдыхает? "Я обожаю смотреть фильм "Родня", сценарий для которого написали Михалков и Адабашьян, – признался Дима. – Потому что он абсолютно отражает состояние моего края, в котором я рос (он родом из Карачаево-Черкесского автономного округа, – Прим. ред.). Все атмосфера этого фильма очень теплая, родственная, тактильная. В нем как-будто бы снимаются мои родственники и заключена вся моя жизнь. В те редкие разы, когда я теряю контакт с внешним миром, уходя в колоссальную работу, я через этот фильм возвращаюсь назад в человеческое, он для меня как некий камертон".