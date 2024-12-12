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Четверг 12 декабря

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Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе

Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе
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Анна Семенович появилась на светском мероприятии в обществе своего жениха.

В Москве состоялась Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". На красной дорожке престижного мероприятия Анна Семенович появилась с женихом Денисом. Влюбленные выглядели счастливыми и много улыбались. Да и целом очень гармонично смотрелись вместе. Певица облачилась в черные брюки из струящейся ткани и блузку из люрекс того же оттенка, а ее молодой человек в брюки, пиджак темно-синего цвета и белую рубашку. Анна с удовольствием пообщалась с журналистами, среди которых был корреспондент "Дни.ру".

Семенович среди всего прочего рассказала, что в детстве мечтала о кукле Барби. Родители с трудом достали ей желаемую игрушку и преподнесли в качестве подарка от деда Мороза. Также певица поделилась с журналистами, что этот Новый год они с возлюбленным проведут в Сочи, на Красной поляне, где к ним присоединится компания друзей. Кстати, это не первый Новый год, который они с избранником встретят вместе, добавила Анна.

О планах на грядущий год Семенович распространяться не стала, лишь коротко сообщила, что цели ставит только профессиональные. Так как в этом году она не получила премию "Золотой граммофон", то в следующем намерена стать обладательницей заветной статуэтки.

Вопрос о браке ввел Семенович в замешательство, и она быстро переадресовала его своему спутнику. Денис заговорил о свадьбе, но все карты раскрывать не стал, а лишь лукаво улыбнулся, добавив, что торжество никто не исключает. Правда, жених Семенович добавил, что мероприятие будет для узкого круга самых близких людей.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2024, 21:19
Анна Семенович с женихом Денисом. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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