Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось

После операции у Бориса Щербакова обнаружилась пневмония.

Актера Бориса Щербакова экстренно прооперировали после получения серьезной травмы головы в результате падения. Ему была проведена хирургическая операция для восстановления левой части челюсти. Тем не менее, всего через несколько дней состояние актера значительно ухудшилось.

Первоначально ситуация казалась стабильной, однако вскоре средства массовой информации сообщили, что актер был переведен в отделение реанимации в критическом состоянии. Процесс восстановления после хирургического вмешательства усложнился из-за развития пневмонии и появления других осложнений.

Журналисты узнали, что Борис Щербаков находится в сознании, хотя испытывает слабость и страдает от тошноты. Кроме того, стало известно, что 11 декабря, в день своего 75-летия, актер отмечал этот праздник прямо в больничной палате. У него также была обнаружена анемия, вызванная значительной потерей крови.

Госпитализация актера произошла 4 декабря после происшествия, во время которого он получил черепно-мозговую травму и перелом лицевой кости. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Недавняя операция включала репозицию челюсти, при которой специалисты устранили смещение скулы и зафиксировали ее с помощью металлического стержня.

Этот инцидент стал далеко не первым случаем, когда Борис Щербаков оказывается в больнице. Ранее его уже переводили в реанимацию из-за приступа стенокардии, а до этого он проходил лечение с диагнозами кардиосклероза и фибрилляции предсердий.

Три года назад знаменитому артисту была удалена одна из почек. Супруга Татьяна Васильевна сообщила, что операция прошла успешно благодаря профессионализму хирурга, который смог провести вмешательство через маленький разрез.

Реабилитационный период занял относительно небольшое количество времени, и сейчас здоровье актера контролируется специалистами.