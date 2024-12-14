Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой

Ингредиенты:
Для начинки:
- Цукини среднего размера – 4 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Помидоры черри – 150 г
- Оливки без косточек – 100 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Растительное масло для жарки
Для сырной корочки:
- Сыр твердый (например, пармезан или гауда) – 100 г
- Панировочные сухари – 50 г
- Петрушка свежая – несколько веточек
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка цукини
- Вымойте цукини и разрежьте их вдоль пополам.
- Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть сохраните для дальнейшего использования.
- Посолите половинки цукини изнутри и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем промокните бумажным полотенцем.
Шаг 2: Приготовление начинки
- Нарежьте куриное филе небольшими кубиками.
- Мелко порубите лук и чеснок.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте к луку куриное филе и обжаривайте до золотистой корочки.
- Порежьте помидоры черри на четвертинки, а оливки кольцами.
- Когда курица будет готова, добавьте в сковороду нарезанные помидоры, оливки, мякоть цукини, соль, перец и паприку. Перемешайте и тушите на среднем огне 5-7 минут.
Шаг 3: Заполнение цукини
- Наполните подготовленные половинки цукини начинкой.
Шаг 4: Сырная корочка
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Смешайте сыр с панировочными сухарями и мелко нарезанной петрушкой.
- Равномерно посыпьте каждую половинку цукини смесью сыра и сухарей.
Шаг 5: Выпекание
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выложите фаршированные цукини на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
Шаг 6: Подача
Достаньте готовые цукини из духовки и дайте им немного остыть перед подачей. Украсьте свежей зеленью и подавайте горячими.
Приятного аппетита!