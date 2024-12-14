Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой

Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина

Фунчоза с курицей – не только вкусное, но и полезное блюдо, которое идеально подходит для быстрого обеда или ужина. Оно особенно порадует тех, кто увлекается азиатской кухней. Стеклянная лапша прекрасно сочетается с куриным филе и яркими овощами, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур. ИнгредиентыДля приготовления двух порций вам понадобятся следующие ингредиенты: 200 г фунчозы, 200 г стейка из куриной грудки, одна репчатая луковица, два зубчика чеснока, один сладкий перец, пара колечек перца чили (по желанию), столовая ложка соевого соуса, 2-3 столовые ложки кунжутного масла, щепотка кунжута и кинза по вкусу.