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Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой

Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой
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Фаршированные цукини с курицей, помидорами и оливками под сырной корочкой – это вкусное и питательное блюдо, которое порадует любителей овощей и мяса.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Цукини среднего размера – 4 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Помидоры черри – 150 г
  • Оливки без косточек – 100 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Растительное масло для жарки

Для сырной корочки:

  • Сыр твердый (например, пармезан или гауда) – 100 г
  • Панировочные сухари – 50 г
  • Петрушка свежая – несколько веточек

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка цукини

  1. Вымойте цукини и разрежьте их вдоль пополам.
  2. Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть сохраните для дальнейшего использования.
  3. Посолите половинки цукини изнутри и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем промокните бумажным полотенцем.

Шаг 2: Приготовление начинки

  1. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками.
  2. Мелко порубите лук и чеснок.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.
  4. Добавьте к луку куриное филе и обжаривайте до золотистой корочки.
  5. Порежьте помидоры черри на четвертинки, а оливки кольцами.
  6. Когда курица будет готова, добавьте в сковороду нарезанные помидоры, оливки, мякоть цукини, соль, перец и паприку. Перемешайте и тушите на среднем огне 5-7 минут.

Шаг 3: Заполнение цукини

  1. Наполните подготовленные половинки цукини начинкой.

Шаг 4: Сырная корочка

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. Смешайте сыр с панировочными сухарями и мелко нарезанной петрушкой.
  3. Равномерно посыпьте каждую половинку цукини смесью сыра и сухарей.

Шаг 5: Выпекание

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Выложите фаршированные цукини на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Шаг 6: Подача

Достаньте готовые цукини из духовки и дайте им немного остыть перед подачей. Украсьте свежей зеленью и подавайте горячими.

Приятного аппетита!

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14 декабря 2024, 15:16
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