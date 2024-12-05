Натали раскрыла тайну смерти своего мужа

Певица Натали поделилась своей главной тайной.

Певица Натали публично раскрыла тайну смерти своего мужа во время участия в ТВ-шоу. Прошлым летом ее муж, Александр Рудин, с которым она провела 32 года свел счеты с жизнью, что стало настоящим потрясением для нее и всей семьи. Натали долгое время хранила молчание, избегая общения с прессой. Эмоциональное интервью с Лерой Кудрявцевой стало для певицы возможностью поделиться своей болью и воспоминаниями.

Перед началом шоу Натали сразу предупредила ведущую, что не собирается играть по установленным правилам программы. Выбрав конверт с самым сокровенным секретом, она честно рассказала обо всем, что произошло. Испытания, через которые ей пришлось пройти, певица сравнила с адом. Ее потрясение было настолько велико, что она едва могла сдержать слезы, вспоминая тот ужасающий момент, когда обнаружила тело мужа.

Несмотря на то, что поклонники видели Натали и Александра Рудина как идеальную пару, жизнь преподнесла им немало испытаний. В начале отношений они пережили потерю двух детей, оба раза беременность заканчивались выкидышем. Эта трагедия погрузила Натали в глубокую депрессию, из которой она вышла благодаря поддержке и любви мужа. Долгие годы пара мечтала о детях, но лишь спустя десять лет ожидания их мечта сбылась – на свет появились три сына.

Александр Рудин был не только любящим мужем, но и верным партнером в карьере Натали, став ее продюсером. Он поддерживал ее как в периоды взлета, так и в моменты творческого затишья. Говорили, что здоровье Александра пошатнулось после тяжелого течения COVID-19, последствия которого негативно отразились на его психическом состоянии. В день его смерти тело обнаружили рядом с домом, и сначала предполагали несчастный случай, но позже появились подозрения на самоубийство.