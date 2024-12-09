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Понедельник 9 декабря

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Пьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве

Пьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве
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Певица Лолита пожаловалась на несоблюдение социальных норм.

Лолита приняла участие в финальном гала-концерте «Песня года». До начала своего выступления артистка охотно пообщалась с представителями прессы и позировала перед камерами, рассказывая о неприятных событиях, случившихся с ней в столице.

Она поделилась своими наблюдениями относительно того, что люди стали употреблять спиртные напитки чаще. В частности, по словам Лолиты, на ее недавнее выступление в Москве пустили зрителей, находившихся под воздействием алкоголя. Это негативно сказалось на атмосфере всего мероприятия, испортив его как для самой певицы, так и для тех фанатов, которые пришли на концерт без употребления спиртных напитков.

Кроме того, Лолита рассказала, что во время последнего московского концерта зрителям разрешили проносить еду и алкоголь непосредственно внутрь зала. Певица отметила, что для исполнителей и обычных посетителей такие инциденты превращают концерты в настоящий хаос.

Лолита выразила свою уверенность в том, что людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не стоит пускать на подобные культурные события. При этом она признала, что порой действительно хочется немного расслабиться. Тем не менее, певица подчеркнула важность соблюдения социальных норм поведения.

По мнению Лолиты, организаторы и сотрудники охраны должны были более строго следить за порядком в зале. Она заявила, что данная проблема актуальна не только для нее, но и для множества других артистов. Все они крайне недовольны сложившейся ситуацией. Когда зрители приносят с собой алкоголь, пиццу и другие продукты питания, концерт превращается в шумное мероприятие, напоминающее вечеринку, где охранники оказываются совершенно беспомощными.

Шоу-бизнес в Telegram

9 декабря 2024, 15:41
Лолита. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский Комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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