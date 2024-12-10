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Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность

Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность
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Это нежный десерт с хрустящей основой и кремовой начинкой. Голубика добавляет приятную кислинку и свежесть.

Ингредиенты для меренги:

  • Яичные белки – 4 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1/2 ч.л.

Для крема:

  • Сливки 33% жирности – 300 мл
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Голубика – 150 г

Приготовление:

Шаг 1: Меренга

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. В чистой сухой миске взбейте яичные белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет густой и блестящей.
  3. Добавьте ванильный сахар, лимонный сок и кукурузный крахмал. Аккуратно перемешайте лопаткой.
  4. На противень выложите пергаментную бумагу. Равномерно распределите белковую массу, формируя прямоугольник размером примерно 30x40 см.
  5. Уменьшите температуру духовки до 140°C и выпекайте меренгу около 20 минут, затем уменьшите температуру до 100°C и сушите еще 60-90 минут, пока она полностью не высохнет и не станет хрустящей.
  6. Достаньте меренгу из духовки и дайте ей остыть.

Шаг 2: Крем

  1. Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до густого состояния.
  2. Добавьте половину голубики в крем и аккуратно перемешайте.

Шаг 3: Сборка рулета

  1. Переверните остывшую меренгу на чистый лист пергамента так, чтобы верхняя часть оказалась внизу.
  2. Намажьте поверхность меренги кремом, оставляя небольшие края свободными.
  3. Распределите оставшуюся голубику поверх крема.
  4. Аккуратно сверните меренгу в рулет, начиная с узкого конца. Используйте пергамент, чтобы облегчить процесс сворачивания.
  5. Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, чтобы он хорошо застыл.

Шаг 4: Подача

  1. Перед подачей достаньте рулет из холодильника, снимите пищевую пленку и нарежьте порционными кусочками.
  2. По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой или украсьте свежей голубикой.

Приятного аппетита!

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10 декабря 2024, 18:35
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