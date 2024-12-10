Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность

Ингредиенты для меренги:
- Яичные белки – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1/2 ч.л.
Для крема:
- Сливки 33% жирности – 300 мл
- Сахарная пудра – 50 г
- Голубика – 150 г
Приготовление:
Шаг 1: Меренга
- Разогрейте духовку до 180°C.
- В чистой сухой миске взбейте яичные белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет густой и блестящей.
- Добавьте ванильный сахар, лимонный сок и кукурузный крахмал. Аккуратно перемешайте лопаткой.
- На противень выложите пергаментную бумагу. Равномерно распределите белковую массу, формируя прямоугольник размером примерно 30x40 см.
- Уменьшите температуру духовки до 140°C и выпекайте меренгу около 20 минут, затем уменьшите температуру до 100°C и сушите еще 60-90 минут, пока она полностью не высохнет и не станет хрустящей.
- Достаньте меренгу из духовки и дайте ей остыть.
Шаг 2: Крем
- Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до густого состояния.
- Добавьте половину голубики в крем и аккуратно перемешайте.
Шаг 3: Сборка рулета
- Переверните остывшую меренгу на чистый лист пергамента так, чтобы верхняя часть оказалась внизу.
- Намажьте поверхность меренги кремом, оставляя небольшие края свободными.
- Распределите оставшуюся голубику поверх крема.
- Аккуратно сверните меренгу в рулет, начиная с узкого конца. Используйте пергамент, чтобы облегчить процесс сворачивания.
- Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, чтобы он хорошо застыл.
Шаг 4: Подача
- Перед подачей достаньте рулет из холодильника, снимите пищевую пленку и нарежьте порционными кусочками.
- По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой или украсьте свежей голубикой.
Приятного аппетита!