Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность

Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда

Когда время обеда поджимает, а домашней еды хочется, куриный суп-лапша с яичной заправкой станет настоящей находкой. Этот простой и быстрый рецепт поможет вам накормить семью вкусным и сытным блюдом, даже если вы не успели заранее подготовить все ингредиенты. Конечно, можно потратить время на приготовление бульона и варку курицы, но есть и более быстрые решения.