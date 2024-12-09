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Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт

Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт
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Одним из блюд, которое может способствовать снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню питательных веществ, является салат с курицей, авокадо и зеленью.

Салат с курицей, авокадо и зеленью

Ингредиенты:

    • Куриная грудка – 200 г
    • Авокадо – 1 шт.
    • Листья салата (например, ромен, айсберг или шпинат) – 100 г
    • Помидоры черри – 8–10 шт.
    • Огурец – 1 шт.
    • Оливковое масло – 1 ст. ложка
    • Лимонный сок – 1 ст. ложка
    • Соль, перец – по вкусу
    • Зелень (укроп, петрушка) – для украшения

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Отварите куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Затем остудите ее и нарежьте небольшими кусочками.
    • Промойте листья салата и порвите их руками на крупные кусочки.
    • Нарежьте помидоры черри пополам.
    • Очистите огурец от кожуры и нарежьте полукружиями.
    • Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Сборка салата:
    • В большой миске смешайте нарезанные листья салата, куриное филе, помидоры черри, огурцы и авокадо.
  3. Заправка:
    • Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой ёмкости. Взбейте вилкой до однородной консистенции.
    • Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте.
  4. Подача:
    • Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.

Этот салат богат белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию и похудению.

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9 декабря 2024, 15:49
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