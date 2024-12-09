Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт

Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян

Недавно поклонники Игоря Николаева и его молодой жены Юлии Проскуряковой начали активно обсуждать возможное пополнение в их семье. Внимательные фанаты заметили, что на последних фотографиях Юлия старается скрыть округлившийся животик, что вызвало волну поздравлений и предположений о беременности. Как известно, от зорких глаз поклонников не ускользает ничего, и в этот раз они были особенно настойчивы.