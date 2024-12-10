ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок

Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз, но не выступала. Поэтому Примадонне в родных палестинах быстро нашли замену. Прежде участие Аллы Пугачевой добавляло любому концерту статусности и престижа.