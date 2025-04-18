Известие о внезапном уходе 36-летней Муцениеце вызвало переполох

Агата Муцениеце сделала громкое заявление о завершении своего участия в театре-кабаре.

Последние шоу, в которых она будет принимать участие, запланированы на 19 и 20 апреля. Причины такого решения пока остаются неизвестными. Поклонники актрисы всполошились после известия об уходе актрисы из проекта.

По информации телеграм-канала "Звездная пыль", критика в адрес Муцениеце стала одной из причин ее ухода. Многие зрители и эксперты отмечали, что ее выступления в театре-кабаре вызывали неоднозначные реакции. Кроме того, стало известно, что сына знаменитости дразнят в школе из-за того, что его мать выступает на сцене в откровенных нарядах.

Это обстоятельство могло оказать серьезное влияние на личную жизнь актрисы и ее отношения с ребенком. По слухам, мать и сын не общаются уже несколько месяцев, что вызывает обеспокоенность у поклонников.

На данный момент неизвестно, кто займет место Агаты в театре-кабаре после ее ухода. Ранее в постановке участвовала популярная юмористка Екатерина Варнава. Многие зрители надеются увидеть кого-то не менее талантливого на этой сцене.

Тем временем в личной жизни Муцениеце также происходят изменения. В социальных сетях появились слухи о том, что актриса расписалась с музыкантом Петром Дрангой. Ее помощница не стала опровергать эту информацию, лишь предложив обратиться к тем, кто первым сообщил о свадьбе. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что слышал о планах пары зарегистрировать свои отношения "без лишних глаз".