Тест: попробуйте решить советские задачи на логику

Разгоряченный Киркоров не смог сдержаться при виде блиставшей на сцене певицы

Недавний светский вечер в Москве стал настоящим праздником для поклонников музыки. На одной из популярных площадок столицы прошло яркое мероприятие, организованное музыкальным стриминговым сервисом. В числе приглашенных звезд оказался и Филипп Киркоров, который не только привлек внимание своим экстравагантным стилем, но и стал центром обсуждений благодаря своему поведению.