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Пятница 18 апреля

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Боня разрыдалась из-за оставившего ее мужчины перед крайне тяжелым испытанием

Боня разрыдалась из-за оставившего ее мужчины перед крайне тяжелым испытанием
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Виктория Боня всегда славилась своей тягой к экстремальному образу жизни. Сейчас телеведущая планирует отправиться на Эверест – самую высокую гору мира.

В своем недавнем посте в социальных сетях ведущая сообщила поделилась, что это восхождение станет для нее не просто физическим испытанием, но и духовным путешествием.

"Это будет очередная встреча с Богом и еще более глубокое познание себя", — написала она.

Виктория увлеклась альпинизмом несколько лет назад и с тех пор покорила множество вершин, в том числе высоты 8 тысяч метров. Она не раз делилась своими впечатлениями от восхождений и тем, как они изменили ее восприятие жизни. В августе 2024 года Боня успешно поднялась на Монблан-дю-Такюль, высота которого составляет 4 248 метров, а в сентябре того же года совершила восхождение на Манаслу в Гималаях, достигнув высоты 8 163 метра.

Виктория Боня. Фото: соцсети

Желание Виктории покорить Эверест возникло более десяти лет назад, и вот теперь она готова осуществить свою мечту. Гора Джомолунгма, или Эверест, считается самой высокой точкой на планете — её высота составляет 8 848 метров. Для многих альпинистов это не просто вершина, а символ преодоления себя и своих границ.

Однако не все идет по плану. Боня сообщила, что ее альпинистский наставник Тенджи Шерпа, с которым она впервые отправилась на восьмитысячник, отказался подниматься с ней на Эверест. Это известие стало для Виктории настоящим ударом — она призналась, что расплакалась, узнав о его решении.

Шоу-бизнес в Telegram

18 апреля 2025, 17:19
Виктория Боня. Фото: соцсети
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