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Пятница 18 апреля

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Михаил Ефремов после освобождения оказался в опасности: враги активизируются

Михаил Ефремов после освобождения оказался в опасности: враги активизируются
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Михаил Ефремов вышел из СИЗО по УДО.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вернулся к семье после условно-досрочного освобождения из колонии в Белгородской области. По данным СМИ, сейчас Ефремов находится с семьей в московском Плотниковом переулке, стараясь избегать контактов с прессой. Сообщается, что в ближайшее время он планирует уехать на подмосковную дачу.

Многие годы Михаил Ефремов страдал от алкогольной зависимости, что не раз приводило к срыву спектаклей. В связи с этим возникает вопрос: удалось ли актеру справиться со своим пагубным пристрастием за время пребывания в колонии? Этот вопрос прокомментировал известный врач-нарколог Василий Шуров в интервью "КП". Шуров выразил сомнения в полном излечении Ефремова, учитывая многолетний стаж употребления актера, который, по его словам, начал активно употреблять с 14 лет.

Несмотря на то, что в колонии Ефремов находился в условиях, ограничивающих употребление, Шуров опасается, что после освобождения актер вернется в ту же среду, где его зависимость может возобновиться. Он напомнил, что в крови Ефремова после ДТП были обнаружены не только алкоголь, но и два вида наркотиков, что свидетельствует о полинаркомании. Шуров сказал, что Ефремова, возможно подлечат, но потом его враги, как сам охарактеризовал свои вредные привычки Ефремов, активизируются и снова одолеют его.

Комментируя видео с Ефремовым после освобождения, Шуров отметил, что актер выглядит плохо, но воздержался от конкретных выводов о его состоянии. При этом он подчеркнул, что тюрьма не способствует улучшению здоровья, и актеру предстоит долгий путь к восстановлению.

Шоу-бизнес в Telegram

18 апреля 2025, 14:39
Михаил Ефремов. Фото: Youtube / @Radio-Svoboda
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