Буланова не может прийти в себя из-за попавшего в заварушку сына: "Я шоке"

Татьяна Буланова пережила сильное потрясение.

Певица Татьяна Буланова оказалась ошарашена новостью о том, что ее 18-летний сын Никита подрался с поклонником. Однако настоящим потрясением для артистки стало даже не сам факт драки, а то, что у ее сына, оказывается, есть фанаты, и он вообще занимается творчеством.

В беседе с журналистами Буланова призналась, что узнала о том, что ее сын попал в заварушку из социальных сетей, где подписчики стали засыпать ее вопросами о состоянии Никиты после драки. Как выяснилось, в квартиру молодого человека ломился навязчивый фанат, что и спровоцировало конфликт. По словам Булановой, раздосадованный поклонник даже собирался обратиться в полицию, представив ситуацию как избиение.

Но настоящим сюрпризом для Татьяны стала информация о музыкальных увлечениях сына.

"Я в шоке просто, я не знала. Оказывается, он песни еще пишет. А я ему столько раз предлагала спеть вместе дуэтом. Отказывался все время", — не может прийти в себя певица.

Буланова отметила, что предлагала Никите свою помощь в продвижении, но начинающий артист отказался, решив всего добиваться самостоятельно.

Эта ситуация стала неожиданным открытием для певицы, которая, по ее словам, и не подозревала о творческой стороне жизни своего сына.

