Бывшего мужа Пелагеи разыскивают органы из-за серьезных проблем с законом

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея развелись в 2020 году.

Хоккеист Иван Телегин, бывший муж популярной певицы Пелагеи, оказался в непростой ситуации: его разыскивают судебные приставы из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает "Газета.Ru", раскрывая детали финансовых претензий к спортсмену.

Как выяснили журналисты, Никулинский районный суд выписал исполнительный лист на имя Ивана Телегина на сумму, превышающую шесть миллионов рублей. Но это лишь верхушка айсберга: основной долг хоккеиста перед Пелагеей составляет внушительные 66 миллионов рублей. Эти средства, по всей видимости, являются результатом продолжающихся судебных споров между бывшими супругами.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, а в 2020 году объявили о разводе. Тогда казалось, что бывшие возлюбленные смогут сохранить цивилизованные отношения ради их общей дочери Таисии.

Однако, как это часто бывает, мирное расставание обернулось чередой конфликтов и судебных тяжб. Очевидно, что "дружеское" общение между Пелагеей и Телегиным осталось в прошлом, а финансовые вопросы стали камнем преткновения в их отношениях. Теперь, когда в дело вмешались судебные приставы, ситуация для хоккеиста становится все более серьезной, и ему предстоит найти способ расплатиться с долгами, чтобы избежать дальнейших проблем с законом.

