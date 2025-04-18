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Пятница 18 апреля

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Продюсер рассказал, сможет ли Пресняков вернуться в Россию после выступления Орбакайте перед украинцами

Продюсер рассказал, сможет ли Пресняков вернуться в Россию после выступления Орбакайте перед украинцами
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Никита Пресняков может пострадать из-за деятельности матери.

Выступление Кристины Орбакайте на частной вечеринке в Украине в начале года аукнулось не только ей самой, но и ее сыну, Никите Преснякову. Музыкант, уже несколько лет живущий за океаном, хоть и не проявлял политической активности, теперь рискует стать жертвой "шлейфа" материнского поступка.

Продюсер Сергей Дворцов в интервью журналистам выразил мнение, что репутация Преснякова, безусловно, пострадала, но дверь в Россию для него еще не закрыта. В то время, как перспективы возвращения на родину для Кристины и других членов семьи туманны, у Никиты, по мнению Дворцова, есть реальный шанс реабилитироваться.

Ситуация осложняется тем, что Орбакайте проверяют на предмет возможного финансирования из-за рубежа. Если подозрения подтвердятся и певицу признают иностранным агентом, это, безусловно, усугубит и без того непростую ситуацию для всей семьи. Тем не менее, Дворцов считает, что для Никиты это не станет непреодолимой преградой. "Иноагентский шлейф" от Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), по мнению продюсера, тянется за всеми членами звездной фамилии, но именно у Преснякова есть шанс избавиться от этого "груза".

Дворцов убежден, что главная причина возможного возвращения Никиты – экономическая. По словам продюсера, музыкальная карьера в США не приносит Преснякову желаемого дохода, и он вынужден заниматься бизнесом, предположительно в сфере недвижимости. В России же, по мнению Дворцова, Никита зарабатывал около 2 миллионов рублей за выступление, а в Америке эти гонорары вдвое меньше. "Россия – кормилица", – резюмирует Дворцов, выражая уверенность в том, что вся семья осознаёт экономические преимущества работы на родине.

Как известно, гонорары Кристины Орбакайте также ощутимо снизились, что лишь подтверждает непростые времена для семьи в российском шоу-бизнесе. Остается открытым вопрос, сможет ли Никита Пресняков дистанцироваться от скандала и вернуть себе былую популярность в России.

Шоу-бизнес в Telegram

18 апреля 2025, 10:02
Никита Пресняков. Фото: Youtube / @muz_loft
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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