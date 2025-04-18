Цирк: стала известна судьба старых концертных нарядов Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров после почти трехлетней паузы готовится вернуться на сцену – 25 и 26 апреля он будет выступать в БКЗ "Октябрьский". Новые образы, новые аранжировки, новые костюмы – Народный артист снова удивит. Но возникает логичный вопрос – куда он девает костюмы, которые уже не носит?

"Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню", – рассказал Киркоров в интервью "Дни.ру".

Ну а старые костюмы все описаны и каталогизированы – год, событие, дизайнер. Два из них сейчас стали частью масштабной экспозиции "ЧТО ЗА ЦИ? И ЧТО ЗА РК?" в Kupol Gallery. Кураторы проекта Андрей Бартенев и Виктория Михопулу собрали работы современных художников и артефакты прошлого, объединенные манящей атмосферой цирка. И сногсшибательные костюмы короля российской эстрады сюда отлично вписались!

"Я давно мечтал сделать выставку костюмов Филиппа Киркорова, – рассказал "Дни.ру" стилист, художник и телеведущий Андрей Бартенев. – У делал один проект, посвященный роману "Мастеру и Маргарите", где Филипп был куратором, и блестяще справился. А сейчас я написал ему, что делаю выставку про цирк, он прислал мне каталог. Конечно, там все было в больших перьях, но потолки выставочного зала под перья не годятся, поэтому я попросил что-то поскромнее".

В итоге частью экспозиции стали два образа – в одном Филипп Киркоров появился в 2005 году на вручении World Music Awards, а еще исполнял песню "Карнавал" в одном из телепроектов, а в другом снимался для обложки альбома "С любовью к единственной" в 1998 году и использовал в шоу "Лучшее, любимое и только для вас!" в 1999-м