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Пятница 18 апреля

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Концерт Павла Воли в Пятигорске был отмене из-за терракта

Концерт Павла Воли в Пятигорске был отмене из-за терракта
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Павел Воля сообщил об отмене из-за технических неполадок.

В Пятигорске предотвращен теракт, который планировался во время концерта известного стендап-комика Павла Воли. Мероприятие, намеченное на 16 апреля во Дворце культуры "София", было отменено всего за несколько часов до начала, что изначально объяснили "техническими причинами". Однако, как стало известно позже, за этим стояла реальная угроза теракта.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ был задержан 24-летний гражданин Таджикистана, Исроилджон Курбонов, подозреваемый в подготовке преступления. Следствие установило, что молодой человек намеревался поджечь здание Дворца культуры с использованием самодельных зажигательных средств.

За неделю до запланированного концерта Курбонов провел тщательную разведку: он посетил ДК "София", сфотографировал и снял на видео внутренние помещения, а затем передал собранные материалы своим кураторам.

Установлено, что Курбонов действовал по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram, находясь в контакте с представителями террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. По их заданию он изготовил три бутылки с "коктейлями Молотова", обмотанные скотчем. В его распоряжении также находились два ножа, топор, саперная лопатка и другие предметы, которые, предположительно, могли быть использованы для нападения. Злоумышленники планировали совершить поджог в тот момент, когда зал будет заполнен зрителями.

После осуществления теракта Курбонов намеревался скрыться и выехать в Сирию. Однако благодаря своевременному вмешательству спецслужб преступные действия были пресечены. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, связанной с подготовкой террористического акта.

Концерт Павла Воли, на который были распроданы билеты стоимостью от 2500 до 6000 рублей, был отменен в срочном порядке. Комик ограничился комментарием о возникших "технических сложностях" и пообещал поклонникам встретиться в будущем. Дата нового концерта пока не объявлена.

Шоу-бизнес в Telegram

18 апреля 2025, 11:14
Павел Воля. Фото: Youtube / @NadinStrelets
Telegram @bazabazon• Требует проверки

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