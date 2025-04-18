В очередной раз "отмененная" Лолита взрорвалась гневной отповедью в адрес незнакомца: "Недоносок!"

От Лолиты требуют извинений из-за ее участия в скандальной вечеринке в 2023 году.

Лолита Милявская, переживающая непростые времена после злополучной "голой" вечеринки, вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз причиной стала отмена ее концерта в Ижевске, билеты на который были практически полностью раскуплены. Сорвать выступление, по словам певицы, удалось анонимному доносу, копию которого Лолите удалось заполучить.

В своем микроблоге Лолита взрорвалась гневной отповедью в адрес незнакомца, зачитав текст документа перед камерой. Голос певицы дрожал от возмущения, когда она перечисляла абсурдные, по ее мнению, обвинения. Анонимный автор, словно выхватив пункты из "чек-листа" неблагонадежного артиста, упрекнул Милявскую в наличии израильского гражданства, участии в сомнительных мероприятиях и неуважительном отношении к российскому народу.

Но и этого автору показалось мало. Он обвинил Лолиту в отсутствии благотворительной деятельности, несмотря на то, что певица регулярно рассказывает о своей помощи нуждающимся. Кульминацией доноса стал призыв к публичным извинениям перед россиянами.

Лолита, известная своим острым языком и бескомпромисссным характером, не стала молчать. Она заявила о намерении обратиться в суд с иском о клевете, подчеркнув, что в документе нет ни единой ссылки на конкретные слова или действия, подтверждающие выдвинутые обвинения.

"Недоносок! Я не знаю, кто ты такой, но подписывай документ в следующий раз, чтобы я могла ударить тебя прямо в суде и получить за это 15 суток. УК РФ Статья 128.1. Клевета. Наказание от 1 млн до 5. Собирайте деньги", — гневно заявила певица, обращаясь к автору анонимки.

В голосе Лолиты слышалась не только ярость, но и решимость идти до конца в борьбе за свою репутацию. Похоже, судебные разбирательства в российском шоу-бизнесе набирают обороты, и Лолита Милявская намерена стать еще одним участником этого громкого процесса.