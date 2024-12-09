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Курица в гранатовом соусе: рецепт блюда с легкими нотками азербайджанской кухни

Курица в гранатовом соусе: рецепт блюда с легкими нотками азербайджанской кухни
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Курица в гранатовом соусе – это изысканное блюдо, которое привносит в вашу кухню легкие нотки азербайджанской кулинарной традиции. Оно станет отличным решением для разнообразия вашего меню, особенно когда стандартные рецепты курицы уже надоели.

Ингредиенты на 6-8 порций:

• Тушка курицы — 1 шт.

• Гранат — 1 шт.

• Гранатовый соус Наршараб — 2 ст. ложки

• Репчатый лук — 3 шт.

• Чеснок — 8 зубчиков

• Растительное масло — 2 ст. ложки

• Красное вино — 200 мл

• Кориандр — 1/2 ч. ложки (по вкусу)

• Паприка — 1/2 ч. ложки (по вкусу)

• Зира — 1/2 ч. ложки (по вкусу)

• Молотый черный перец — 1/4 ч. ложки (по вкусу)

• Соль — 1 ч. ложка (по вкусу)

• Свежая зелень — для подачи

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Лук тщательно промойте, очистите и нарежьте крупными кусочками. Чеснок также нарежьте крупно.

Шаг 2: В глубокой кастрюле разогрейте растительное масло и добавьте лук с чесноком. Посыпьте специями: молотой паприкой, кориандром и зирой. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешайте и обжаривайте до золотистого цвета.

Шаг 3: Влейте в кастрюлю красное вино и готовьте, помешивая, пока объем жидкости не уменьшится до 100 мл.

Шаг 4: Подготовьте гранат: промойте его и аккуратно очистите, чтобы получить зёрна.

Шаг 5: Куриное мясо промойте под холодной водой и разделите на части: отрежьте крылья, голени и бедрышки, а филе нарежьте крупными кусками. Из остатков костей можно сварить бульон.

Шаг 6: Выложите курицу в кастрюлю к овощам, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты. Добавьте гранатовый соус Наршараб и тщательно перемешайте.

Шаг 7: Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте на медленном огне около 25-30 минут. Когда жидкость немного выпарится, накройте кастрюлю крышкой. Через 25 минут добавьте зёрна граната и продолжайте готовить ещё 30-40 минут.

Шаг 8: Готовую курицу разложите по тарелкам, посыпьте свежей рубленой зеленью и подавайте к столу.

Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением любого стола. Приятного аппетита!

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9 декабря 2024, 06:37
Фото: Freepik
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