33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой

33-летняя блогерша Настя Ивлеева вновь привлекла внимание своих поклонников. Она объявила о неожиданном событии в своей жизни.

В своем телеграм-канале знаменитость опубликовала пост, который стал настоящей сенсацией для ее фанатов. Настя сообщила, что вышла замуж, оставив при этом множество вопросов без ответов.

Пока подробности о новом избраннике остаются в тайне, сама Ивлеева лишь лаконично подтвердила, что теперь она снова несвободная женщина.

"Вышла замуж", — написала она, оставив поклонников в недоумении и ожидании дальнейших новостей.

После расставания с рэпером Элджеем, которое стало довольно обсуждаемым в медиа, Настя старалась не афишировать свою личную жизнь. В последние месяцы она практически не делилась информацией о своих романтических отношениях, что только подогревало интерес к ее жизни.

Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что блогерша встречалась с молодым манекенщиком. Однако после громкой вечеринки, на которой Настя была запечатлена в откровенном виде, их отношения, похоже, закончились. Оба отписались друг от друга в социальных сетях, что также подтвердило слухи о разрыве.

Интересно, что в конце ноября Ивлеева упоминала о своем бойфренде, отметив, что познакомила его со своей семьей. Однако имя избранника она так и не раскрыла, оставив поклонников в неведении относительно того, кто же стал ее новым спутником жизни. Теперь же с недавним заявлением о замужестве вопросы о ее личной жизни становятся еще более актуальными.

Фанаты активно обсуждают новость о замужестве Насти и строят предположения о том, кто мог стать ее мужем. Некоторые предполагают, что это может быть тот самый молодой человек, с которым она познакомила семью. Другие же уверены, что блогерша предпочла оставить свое счастье за пределами общественного внимания. В любом случае, событие стало настоящей новостью для многих ее поклонников, и теперь все ждут дальнейших подробностей из жизни любимой блогерши.