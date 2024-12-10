33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой

Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию Тесты Ковальчук превратилась в бывшую жену Харламова Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Вторник 10 декабря

14:1433-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой 13:56Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу 12:53Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 12:17Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов 11:20 Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить 10:48"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах 10:34Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем 10:23"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти 09:09Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус 06:29Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда 03:06Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции 00:26Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность 20:27Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 20:15Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова 19:09Подмосковные школьники собрали 600 килограммов пластиковых крышек 18:54Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити" 17:23Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024 17:00Анна Седокова кардинально изменила свою жизнь 16:20Российский актер Юра Борисов отличился в США 15:49Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт 15:41Пьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве 13:48Тест: угадайте известный советский фильм по кадру с моряками и матросами 12:40В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом 12:30Космические приключения: как прошел спектакль проекта "Зал "Зарядье” – детям" 11:44Обнародован список лучших фильмов и сериалов 2024 года 10:46Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян 10:09Чтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения 09:16Неузнаваемая Алсу после скандального развода с Абрамовым вызвала вопросы своим видом 06:37Курица в гранатовом соусе: рецепт блюда с легкими нотками азербайджанской кухни 03:41Криминальное чтиво: 5 книг о серийных убийцах и маньяках 00:03Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк 16:43Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни 14:06Тест: кто из героев советского фильма "Неуловимые мстители" произнес эту фразу? 12:09Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы 10:39"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию 10:21 Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть 06:47Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам 03:28Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода 00:39Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 16:54 Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ 16:42Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 14:22Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе 12:36Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 11:06Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря 10:26Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним? 06:02Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка 03:27Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери 00:26ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз 22:02Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру 20:23Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой

33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой
168

33-летняя блогерша Настя Ивлеева вновь привлекла внимание своих поклонников. Она объявила о неожиданном событии в своей жизни.

В своем телеграм-канале знаменитость опубликовала пост, который стал настоящей сенсацией для ее фанатов. Настя сообщила, что вышла замуж, оставив при этом множество вопросов без ответов.

Пока подробности о новом избраннике остаются в тайне, сама Ивлеева лишь лаконично подтвердила, что теперь она снова несвободная женщина.

"Вышла замуж", — написала она, оставив поклонников в недоумении и ожидании дальнейших новостей.

После расставания с рэпером Элджеем, которое стало довольно обсуждаемым в медиа, Настя старалась не афишировать свою личную жизнь. В последние месяцы она практически не делилась информацией о своих романтических отношениях, что только подогревало интерес к ее жизни.

Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что блогерша встречалась с молодым манекенщиком. Однако после громкой вечеринки, на которой Настя была запечатлена в откровенном виде, их отношения, похоже, закончились. Оба отписались друг от друга в социальных сетях, что также подтвердило слухи о разрыве.

Интересно, что в конце ноября Ивлеева упоминала о своем бойфренде, отметив, что познакомила его со своей семьей. Однако имя избранника она так и не раскрыла, оставив поклонников в неведении относительно того, кто же стал ее новым спутником жизни. Теперь же с недавним заявлением о замужестве вопросы о ее личной жизни становятся еще более актуальными.

Фанаты активно обсуждают новость о замужестве Насти и строят предположения о том, кто мог стать ее мужем. Некоторые предполагают, что это может быть тот самый молодой человек, с которым она познакомила семью. Другие же уверены, что блогерша предпочла оставить свое счастье за пределами общественного внимания. В любом случае, событие стало настоящей новостью для многих ее поклонников, и теперь все ждут дальнейших подробностей из жизни любимой блогерши.

Шоу-бизнес в Telegram

10 декабря 2024, 14:14
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
Телеграм-канал Насти Ивлеевой✓ Надежный источник

По теме

Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год

Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки
Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы

Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы
После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз, но не выступала. Поэтому Примадонне в родных палестинах быстро нашли замену. Прежде участие Аллы Пугачевой добавляло любому концерту статусности и престижа.

"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах

"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах
Артисты в шутку говорят, что месяц год кормит. В декабре у них столько концертов и корпоративов, что только успевай считать миллионные гонорары. Певица Слава – не исключение. В чем она призналась корреспонденту "Дни.ру" во время съемок концерта "Наш Новый год" в Кремле. "Весь год у меня был гастрольный тур – более 120 городов, – хвастается артистка.

Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем

Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем
Известная актриса театра и кино Раиса Рязанова, прославившаяся благодаря своей роли в фильме "Москва слезам не верит", стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманным путем выманили у 80-летней артистки 4 миллиона рублей. Несмотря на то что Рязанова вскоре заподозрила неладное, вернуть деньги уже не удалось.

"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти

"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти
Который день страна рассматривает и обсуждает выпуклости и вогнутости Анны Асти. На слитых в сеть бесстыжих кадрах прелестница предстает в костюме Евы и позирует в самых призывных позах. Желающие могут в деталях рассмотреть все, чем щедро наградила природа артистку. Высказалась об этих приватных снимках и певица Жасмин. На праздничном концерте съемке "Наш Новый год" в Кремле Жасмин призналась, что пока не ознакомилась с анатомией тела 34-летней уроженки города Черкассы Ганны Дзюбы, как на самом деле зовут артистку.

Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус

Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус
Недавняя новость о романе Кристины Асмус с кинопродюсером Ильей Бурцом привлекла внимание общественности и вызвала множество обсуждений. Психолог Станислав Сабурский поделился своим мнением о возможных трудностях, с которыми могут столкнуться новые влюбленные. По его словам, отношения пары развиваются слишком стремительно, и это может стать причиной серьезных проблем.

Выбор читателей

09/12ПндПроскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян 09/12ПндНеузнаваемая Алсу после скандального развода с Абрамовым вызвала вопросы своим видом 08/12ВскСтавший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни 09/12ПндЧтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения 09/12ПндШуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 09/12ПндДженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк