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Понедельник 9 декабря

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Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова

Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова
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Нумерологи сделали расчет по датам рождения влюбленных.

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что избранник Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков предложил ей руку и сердце. Несмотря на короткий срок их отношений – всего полгода, Ксения ответила согласием и приняла кольцо. Поклонники Ксении выразили сомнения относительно искренности чувств ее возлюбленного, в обсуждение вступили даже эзотерики, которые рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова

Нумерологические расчеты предсказывают, что у пары могут возникнуть трудности в некоторых аспектах семейной жизни, но спешка с браком вполне ожидаемая, так как Николай, по словам специалистов, стремится создать семью.

Эксперт поясняет, что для Николая семья имеет огромное значение. Он буквально "одержим идеей создания пары". Прогнозы нумеролога говорят о том, что Ксения выйдет замуж и забеременеет уже в следующем году. Также эксперт отметила, что оба партнера будут отлично справляться с воспитанием детей. Однако, согласно той же «матрице», биоэнергонесовместимость может стать серьезной проблемой для молодоженов. Это значит, что им будет сложно проводить время вместе и заниматься совместными делами. Эта разница, незаметная на этапе влюбленности, может впоследствии привести к разрушению брака.

Поклонники выражают свою обеспокоенность за Ксению. Они опасаются, что Сердюков решил жениться на Бородиной исключительно ради денег и славы. Ведь Николай сейчас живет в доме Ксении, при этом его доходы намного ниже доходов невесты, да и сам источник этих доходов остается загадкой. Тем не менее, сама телеведущая сохраняет спокойствие. После предложения она поблагодарила Николая за терпение и призналась ему в своих чувствах. Через соцсети блогер объявил, что со свадьбой они не спешат, церемония состоится лишь в следующем году, чтобы все было идеально подготовлено.

Шоу-бизнес в Telegram

9 декабря 2024, 20:15
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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