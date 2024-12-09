Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк

Натали раскрыла тайну смерти мужа Тесты Лазарев публично поглумился над Кудрявцевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Воскресенье 8 декабря

00:03Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк 16:43Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни 14:06Тест: кто из героев советского фильма "Неуловимые мстители" произнес эту фразу? 12:09Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы 10:39"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию 10:21 Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть 06:47Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам 03:28Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода 00:39Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 16:54 Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ 16:42Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 14:22Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе 12:36Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 11:06Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря 10:26Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним? 06:02Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка 03:27Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери 00:26ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз 22:02Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру 20:23Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой 19:38Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени 17:47Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты 16:25В музее героизма на ВДНХ покажут анимированный фильм о героях и их подвигах 16:12"Течет ручей": 65-летняя Надежда Кадышева восхитила цветущим видом 15:39Найденного в подъезде с проломленным черепом Щербакова готовят к операции 14:02Героизм касается не только боя, но и спорта: Клецков – о музее героизма на ВДНХ 13:55Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России 11:53"Бываю дома всего 3-4 дня в месяц": Колдун объяснил разлуку с женой обилием работы 11:15Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни 11:08Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения 10:06"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой 09:56Агата Муцениеце опозорилась на публике в компании дочери 08:52Упавший на лестнице актер Борис Щербаков не выходит на связь 06:29Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина 03:11Соседов высказался об изменениях жизни Пугачевой: Она сама уничтожила себя 00:21Принц Гарри прокомментировал слухи о разводе с Меган 21:02Эмбер Херд ждет второго ребенка после нашумевших судебных разбирательств с Джонни Деппом 18:27Лазарев публично поглумился над набравшей вес Кудрявцевой: Надо меньше есть 18:08Ударившегося головой Щербакова госпитализировали в Москве после падения на лестнице 17:55В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах "декабрят" 17:10Выставку Третьяковки в восстановленном павильоне ВДНХ №1 посетили 10 тыс. гостей 16:54Представлен один из первых крупных проектов, снятых в "Москино" – Миронов 15:32Нажившей финансовые проблемы после "голой" вечеринки Ивлеевой пришлось раскошелиться 14:49Грушевский раскрыл причину поведения Галкина* за границей 13:41Проект "Зима в Москве" приглашает покататься на коньках вместе с "аристократией" 11:47В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву 11:40Собянин: Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году 09:44Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью 09:29ТЕСТ: угадай советский мультфильм по одному кадру 08:33Натали раскрыла тайну смерти своего мужа
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк

Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк
68

Дженнифер Лопес оказалась в поисках нового жилья в Лос-Анджелесе на фоне неудачной попытки продать свой роскошный особняк. Этот дом стоимостью 68 миллионов долларов, который звезда приобрела вместе с бывшим супругом Беном Аффлеком, выставлен на продажу уже более полугода, но покупателей так и не нашлось.

Спустя почти четыре месяца после официального заявления о разводе с Аффлеком, Дженнифер продолжает искать подходящее жилье. Несмотря на трудности, связанные с разводом, певица уверенно заявляет о своей стойкости и готовности двигаться дальше.

В последнее время она была замечена за осмотром нескольких элитных объектов недвижимости в таких престижных районах, как Беверли-Хиллз и Брентвуд. Эти места славятся своими роскошными домами, и именно там расположено новое жилище Аффлека, которое он приобрел за 20 миллионов долларов.

Лопес осмотрела три впечатляющих мега-особняка, которые идеально подойдут для нее и ее 16-летних близнецов, Макса и Эммы. По слухам, Бен больше не участвует в финансировании их совместного дома, однако Дженнифер не собирается отказываться от привычного роскошного образа жизни. Все три рассматриваемых ею объекта имеют просторные задние дворы, большие бассейны и множество комнат, что делает их привлекательными для многодетной матери.

Пока Дженнифер выбирает новое место для жизни, Аффлек уже успел переехать в свой новый дом в Брентвуде в сентябре этого года. Это произошло всего через месяц после того, как Лопес подала на развод. Интересно, что новый дом Бена находится неподалеку от жилища его бывшей жены Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей: Вайолетт, Серафина и Сэмюэль.

Несмотря на то, что Лопес и Аффлек пытались продать свой совместный дом тайно на внебиржевом рынке, они в конечном итоге выставили его на публичные площадки, но безрезультатно. По информации TMZ, пара уже получила предложение о покупке за 64 миллиона долларов от клиентов из Нью-Джерси, однако сделка пока не состоялась.

Шоу-бизнес в Telegram

9 декабря 2024, 00:03
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

По теме

Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания

Дженнифер Лопес оказалась замешана в громком скандале с Пи Дидди
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни

Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни
Роберт Паттинсон удивил редким откровением в интервью для издания New York Times. Всемирно известный актер поделился своими мыслями о семейной жизни и отцовстве. В марте 2024 года артист стал отцом, когда его невеста Сьюки Уотерхаус подарила ему дочь.

Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы

Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы
Актриса Катерина Ковальчук удивила поклонников своим новым образом. Жена комика Гарика Харламова продемонстрировала светлые длинные волосы, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи заметили, что Катерина стала напоминать экс-супругу Харламова, известную актрису Кристину Асмус.

"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию

"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию
В столичном "Мегаспорте" отшумел телефестиваль "Песня года". В этот раз его позывные звучали уже в 53-й раз. На сцене – только звезд, только хиты. А за кулисами – неожиданные откровения. Такие, например, как у Олега Газманова. Олег Газманов начал творческую деятельность в группе "Атлантик" еще в далеком 1969 году, исполнив свою песню "Белый снег".

Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода

Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода
Недавние события в жизни Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер привлекли внимание поклонников и СМИ, вызвав волну обсуждений о возможном воссоединении этой пары. В День благодарения они были замечены вместе в Лос-Анджелесе, где провели время с общими детьми и приняли участие в благотворительной акции На фотографиях, появившихся в сети, видно, что экс-супруги выглядят счастливыми и расслабленными в компании друг друга.

Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей

Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей
На недавнем государственном приеме в честь визита эмира Катара в Лондоне Кейт Миддлтон удивила всех, сменив наряд прямо во время выполнения своих королевских обязанностей. Принцесса Уэльская стала центром внимания благодаря своему безупречному стилю и элегантности, продемонстрировав два совершенно разных образа в течение одного дня. Первый наряд, который Кейт выбрала для приветствия правителя Тамима, представлял собой приталенное платье-пальто.

Выбор читателей

07/12СбтЗудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 07/12СбтТерпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 07/12СбтХилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери 08/12ВскПочему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 08/12Вск"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию 07/12СбтТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз