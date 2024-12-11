"Люблю естество": 65-летняя Кадышева рассказала про копеечный крем для молодости и красоты

Таисия Повалий большим концертом в Кремле отметила 60-летие. Среди многочисленных гостей была и Надежда Кадышева. Их дуэт "Ворожи – не ворожи" очень понравился зрителям. А за кулисами с солисткой группы "Золотое кольцо" встретился корреспондент "Дни.ру".



В этом году Надежда Кадышева тоже отметила юбилей – ей исполнилось 65. Но чувствует она себя гораздо моложе. "Знаете, когда мне исполнилось 60, я возраст свой перестала ощущать", – признается певица. Да и выглядит она гораздо моложе своих лет – всегда яркая, ухоженная, стильная!

При этом никаких особых секретов красоты у звезды нет. "Я люблю крем марки "Свобода", – призналась Кадышева. – Вот такой вот классный крем! Очень зимой хорошо для кожи подходит. Там есть и с витаминами, и ночной, и "люкс". Крем очень хорошо увлажняет кожу!"

Но сколько обходится певице красота и молодость? Сколько тратит она на косметику? "По-разному, – улыбается артистка. – Но вообще я за естество!"

Выглядит молодо она, в том числе, и благодаря красивым нарядам. "У нас же такая работа, нам надо радовать людей", – улыбается исполнительница. Он признается, что ей приятно слышать ее песни в исполнении молодежи. "Пусть ребята поют русские песни, пусть вдохновляются! Россия возрождается!" – радуется Кадышева. Сегодня именно ее считают новой русской Примадонной!