Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный

Сын знаменитого российского актера Бориса Щербакова рассказал общественности о состоянии здоровья своего отца.



Сын знаменитого российского актера Бориса Щербакова раскрыл правду самочувствии своего отца. Актер был госпитализирован после того, как получил серьезную травму головы, однако медицинские специалисты выявили у него еще одно опасное заболевание.

Борис Щербаков получил диагноз "смещение скулы" и "перелом черепа". В ходе хирургической операции актеру удалось восстановить поврежденные кости лица, при этом для стабилизации состояния была использована специальная металлическая конструкция. По словам сына Василия Щербакова, операция завершилась удачно.

Тем не менее, дальнейшие исследования показали наличие у актера редкого заболевания кишечника под названием "пневматоз". Эта патология характеризуется образованием газовых пузырьков в стенках кишечника и может привести к опасным последствиям, таким как внутренние кровотечения и перфорация (прободение) кишечной стенки. Так что диагноз неутешительный.

Стоит напомнить, что информация о госпитализации Бориса Щербакова появилась 7 декабря. Артист получил тяжелые травмы, среди которых были перелом черепа и лицевых костей, а также ушибы мягких тканей. Инцидент произошел в подъезде жилого дома в Москве, где супруга актера обнаружила его без сознания.

