"Спасибо, моя новая Родина!": Повалий спела по-украински и расплакалась на юбилее в Кремле

Большим концертом на главной сцене России свое 60-летие отметила Таисия Повалий. По-настоящему народная, любимая в каждом уголке нашей большой Родины, она заслужила аншлаг, машины цветов и подарков.

Почти три десятка песен, два отделения, суперзвезды на сцене – такому юбилею позавидует любой артист. А открыла его Повалий признанием в любви к России. "Спасибо тебе, моя родная, любимая новая Родина, защитница моя и вдохновительница моя, – сказала певица со сцены. – Спасибо, Россия, за новый виток!"

Действительно, в России Повалий готовы носить на руках. За свет, который она несет. За принципы, которым осталась верна. За то, что артистка не забывает о своих корнях. И на концерте прозвучало несколько песен на ее родном, таком мелодичном и певучем украинском языке. Тут и знаменитая "Червона рута", и "Цвіте терен" в дуэте с Пелагеей, и народная украинская песня "Ой, у гаю при Дунае" – певица показала, что владеет в совершенстве разными жанрами.

"Сегодня случился день рождения, который я ждала лет двадцать, – расплакалась певица после выступления. – Последний день рождения я праздновала с гостями в Киеве в 2008 году. И вот теперь, наконец, опять. Пришли мои друзья, коллеги, звезды! Сегодня я, как никогда, счастлива. Я даже не представляла, что могу быть такой счастливой!"

Александр Буйнов, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Игорь Николаев – у каждого из артистов, которые в этот вечер выходили на сцену, есть своя личная история, связанная с празднующей юбилей певицей. С кем-то она участвовала в телепроектах, с кем-то просто дружит. А Любовь Успенская и вовсе пожелала, чтобы с ее дочерью Татьяной Плаксиной блистательная вокалистка Таисия Повалий занялась бы вокалом.

Особенно дорогим было для Таисии Повалий поздравление внука. "Я была уже в гримерке, готовилась к концерту, когда он позвонил, пожелал мне очень много красивых песен и чтобы все меня любили", – радуется артистка.

Приехали на концерт в Кремль и земляки звезды – полюбившиеся стране участники программы Андрея Малахова "Песни от всей души" братья Алексей и Александр Рябченко. Они привезли артистке привет из Донецка и конфеты оттуда. Таисия Повалий была тронута и снова заплакала от нахлынувших воспоминаний и переполнявших ее эмоций.