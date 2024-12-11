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Вторник 10 декабря

01:50"Спасибо, моя новая Родина!": Повалий спела по-украински и расплакалась на юбилее в Кремле 00:24Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах 20:36ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок 18:35Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность 16:38Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка" 15:43Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный 15:15Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ 14:1433-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой 13:56Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу 12:53Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 12:17Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов 11:20 Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить 10:48"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах 10:34Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем 10:23"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти 09:09Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус 06:29Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда 03:06Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции 00:26Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность 20:27Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 20:15Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова 19:09Подмосковные школьники собрали 600 килограммов пластиковых крышек 18:54Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити" 17:23Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024 17:00Анна Седокова кардинально изменила свою жизнь 16:20Российский актер Юра Борисов отличился в США 15:49Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт 15:41Пьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве 13:48Тест: угадайте известный советский фильм по кадру с моряками и матросами 12:40В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом 12:30Космические приключения: как прошел спектакль проекта "Зал "Зарядье” – детям" 11:44Обнародован список лучших фильмов и сериалов 2024 года 10:46Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян 10:09Чтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения 09:16Неузнаваемая Алсу после скандального развода с Абрамовым вызвала вопросы своим видом 06:37Курица в гранатовом соусе: рецепт блюда с легкими нотками азербайджанской кухни 03:41Криминальное чтиво: 5 книг о серийных убийцах и маньяках 00:03Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк 16:43Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни 14:06Тест: кто из героев советского фильма "Неуловимые мстители" произнес эту фразу? 12:09Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы 10:39"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию 10:21 Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть 06:47Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам 03:28Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода 00:39Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 16:54 Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ 16:42Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 14:22Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе 12:36Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери
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"Спасибо, моя новая Родина!": Повалий спела по-украински и расплакалась на юбилее в Кремле

"Спасибо, моя новая Родина!": Повалий спела по-украински и расплакалась на юбилее в Кремле
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Большим концертом на главной сцене России свое 60-летие отметила Таисия Повалий. По-настоящему народная, любимая в каждом уголке нашей большой Родины, она заслужила аншлаг, машины цветов и подарков.

Почти три десятка песен, два отделения, суперзвезды на сцене – такому юбилею позавидует любой артист. А открыла его Повалий признанием в любви к России. "Спасибо тебе, моя родная, любимая новая Родина, защитница моя и вдохновительница моя, – сказала певица со сцены. – Спасибо, Россия, за новый виток!"

Действительно, в России Повалий готовы носить на руках. За свет, который она несет. За принципы, которым осталась верна. За то, что артистка не забывает о своих корнях. И на концерте прозвучало несколько песен на ее родном, таком мелодичном и певучем украинском языке. Тут и знаменитая "Червона рута", и "Цвіте терен" в дуэте с Пелагеей, и народная украинская песня "Ой, у гаю при Дунае" – певица показала, что владеет в совершенстве разными жанрами.

"Сегодня случился день рождения, который я ждала лет двадцать, – расплакалась певица после выступления. – Последний день рождения я праздновала с гостями в Киеве в 2008 году. И вот теперь, наконец, опять. Пришли мои друзья, коллеги, звезды! Сегодня я, как никогда, счастлива. Я даже не представляла, что могу быть такой счастливой!"

Александр Буйнов, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Игорь Николаев – у каждого из артистов, которые в этот вечер выходили на сцену, есть своя личная история, связанная с празднующей юбилей певицей. С кем-то она участвовала в телепроектах, с кем-то просто дружит. А Любовь Успенская и вовсе пожелала, чтобы с ее дочерью Татьяной Плаксиной блистательная вокалистка Таисия Повалий занялась бы вокалом.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Особенно дорогим было для Таисии Повалий поздравление внука. "Я была уже в гримерке, готовилась к концерту, когда он позвонил, пожелал мне очень много красивых песен и чтобы все меня любили", – радуется артистка.

Приехали на концерт в Кремль и земляки звезды – полюбившиеся стране участники программы Андрея Малахова "Песни от всей души" братья Алексей и Александр Рябченко. Они привезли артистке привет из Донецка и конфеты оттуда. Таисия Повалий была тронута и снова заплакала от нахлынувших воспоминаний и переполнявших ее эмоций.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 01:50
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарная Повалий ночью побила обколотого Милохина в Питере

Фото: пресс-служба
Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
Григорий Лепс. Фото: пресс-служба
Даня Милохин. Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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