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Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность

Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность
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Когда-то у лент в соцсетях был конец. Новые посты появлялись в ней в хронологическом порядке, а когда контент заканчивался, пользователь спокойно начинал заниматься чем-то другим. Феномен объяснил эксперт по продвижению и развитию в соцсетях Руслан Гильманов.

Когда-то у лент в соцсетях был конец. Новые посты появлялись в ней в хронологическом порядке, а когда контент заканчивался, пользователь спокойно начинал заниматься чем-то другим.

Но задача любой соцсети – как можно дольше удерживать внимание пользователя. Когда в 2006 г. Аза Раскин изобрел скроллинг, отпала необходимость щелкать по постам, переходить со страницы на страницу и каждый раз ждать загрузки контента. Скроллинг был сразу же оценен по достоинству.

Очень быстро перестроили свои алгоритмы и соцсети. Лента новостей стала бесконечной, добавляя и добавляя подобранный по интересам пользователя контент. Настал тот роковой момент, когда скроллинг постепенно начал входить в привычку, а затем для многих стал зависимостью. Люди стали залипать в телефоне, листая ленту.

В чем же подвох скроллинга?

Почему скроллинг затягивает

Вы берете гаджет и начинаете подряд листать ленту новостей. Все подряд. Время словно останавливается, а вы остановиться не можете. Кто-то с удивлением обнаруживает, что прошло несколько часов, хотя просто хотел посмотреть перед сном, что нового произошло в мире.

Скроллинг становится своеобразной медитацией. Вот только пользы от такого состояния нет, один вред. Привычка скроллить повышает тревожность. Руки сами тянутся к телефону. Если у вас нет возможности открыть гаджет, то вы чувствуете себя отрезанным от жизни и начинаете нервничать.

Поскольку новостная лента подстраивается под ваши интересы, вы словно сидите на крючке и непрерывно получаете дозы дофамина. Любопытство постоянно подталкивает вас вперед. Вы листаете ленту, выискивая следующий интересный пост, чтобы получить новую порцию дофамина. Вырабатывается привыкание. Однако избыток дофамина оборачивается чувством напряжения, беспокойства и бессонницы. У кого-то еще и чувством вины из-за бесцельно потраченного времени.

Скроллинг как зависимость может иметь причины в депрессивном состоянии, проблемах с сенсорной перегрузкой, профессиональном выгорании.

Некоторые уходят в непрерывное чтение новостей, чтобы отгородиться от избыточных эмоций и отстраниться от всего, что происходит вокруг.

Причиной скроллинга может быть стресс, даже если нам кажется, что мы ищем вполне конкретную информацию. Кто-то начинает скроллить, когда чувствует усталость.

Некоторые с помощью скроллинга избегают дел, которые требуют умственного напряжения. Или нежелательного общения.

Еще одна интересная причина – это когда нам нужна интеллектуальная подпитка. Мы перелопачиваем какое-то невероятное количество информации, складируем полезное. Но наш мозг все равно это не усваивает. Даже не успевает осмыслить.

Фото: Руслан Гильманов

Проанализируйте количество времени, которое у вас уходит на листание ленты, и честно ответьте себе на вопросы:

  • Есть ли реально от этого польза?

  • Зачем вы это делаете?

  • Можно ли сказать, что скроллинг стал привычкой?

  • Как вы чувствуете себя после скроллинга?

И давайте будем с этим что-то делать.

Как избавиться от скроллинга

Понимание проблемы – первый шаг к ее решению.

1. Проанализируйте, в какой момент, в каком самочувствии вы начинаете скроллить ленту. Что является триггером для этого действия? В чем основная причина?

2. Подумайте, что станет здоровой альтернативой скроллингу. Если причина в усталости, можно прогуляться или подремать минут 20. Или просто полежать и послушать музыку. Если вы плохо засыпаете – отказаться от телефона за час до сна и почитать книгу. Чем точнее вы определите причину, тем более правильную замену найдете залипанию в телефоне.

3. Волевым усилием ограничьте ежедневное время на чтение новостей.

4. Сформулируйте, что именно вызывает у вас беспокойство. Поставьте в связи с этим новые цели и подумайте, какие новые привычки хотите сформировать, чтобы цель достичь.

5. Оставляйте телефон как можно дальше от кровати, а компьютер полностью выключайте, чтобы избежать соблазна снова сесть к экрану.

6. Утром берите телефон только после того, как позавтракаете, выполните простые физические упражнения и спланируете день.

7. Периодически спрашивайте себя: «Я действительно ищу информацию или просто заполняю время?»

8. Ограничивайте негативный контент, чтобы снизить тревожность.

9. Выключите звуковые и всплывающие оповещения на телефоне.

10. Сделайте жизнь насыщеннее. Старайтесь больше находиться в реальности. Гулять. Общаться. Посещать новые места. Это дает гораздо больше удовольствия, ведь именно к нему стремится наш мозг.


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10 декабря 2024, 00:26
Фото: Freepik
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