Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть

8 декабря 2023 года актрисе Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. За свою долгую карьеру она оставила неизгладимый след в российском кинематографе, и многие фильмы с ее участием стали настоящими классиками. Выбрать лишь пять из них – задача непростая, но мы попробуем сделать это и вспомнить о самых ярких работах актрисы.

8 декабря 2023 года актрисе Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. За свою долгую карьеру она оставила неизгладимый след в российском кинематографе, и многие фильмы с ее участием стали настоящими классиками. Выбрать лишь пять из них — задача непростая, но мы попробуем сделать это и вспомнить о самых ярких работах актрисы.

1. "Соломенная шляпка" (1974)

Этот лёгкий музыкальный фильм, основанный на водевиле 1851 года, погружает зрителей в мир абсурдного комизма и безудержного веселья. Сюжет рассказывает о ловеласе, который решает жениться на дочери богатого садовода, но его планы под угрозой из-за пропажи соломенной шляпки мадам Бопертюи. В этом фильме Алиса Фрейндлих играет не самую крупную, но весьма запоминающуюся роль. Ее персонаж добавляет фильму шарма и лёгкости, а музыкальные номера и комические ситуации делают просмотр поистине увлекательным. Если вам не хватает лёгкого настроения, этот фильм — отличный выбор.

2. "Служебный роман" (1977)

Эльдар Рязанов создал культовую комедию о сложных человеческих отношениях, где Алиса Фрейндлих сыграла Людмилу Прокофьевну — женщину, которая сначала выглядит как «мымра», а затем раскрывается как многогранный и интересный персонаж. Фильм затрагивает темы любви, профессиональных отношений и поиска своего места в жизни. Каждая сцена полна юмора и жизненной мудрости, а игра Фрейндлих делает её образ незабываемым. Этот фильм стал символом целой эпохи и продолжает радовать зрителей своей актуальностью.

3. "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978)

Алиса Фрейндлих сыграла королеву Анну Австрийскую в этой экранизации классического романа Александра Дюма. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел показать королеву как настоящую женщину со всеми её чувствами и слабостями. Несмотря на то что актриса не имела чёткого представления о том, какой должна быть королева, она блестяще справилась с этой задачей. Образ Анны стал одним из ярчайших в её карьере, а фильм по праву считается классикой советского кино.

4. "Сталкер" (1979)

Этот культовый фильм Андрея Тарковского основан на повести братьев Стругацких и представляет собой философскую аллегорию о поисках смысла жизни. Алиса Фрейндлих сыграла жену главного героя — Сталкера, который ведет нелегкую жизнь в бедности, заботясь о своей семье. Фильм наполнен глубокими размышлениями о человеческой природе и желаниях, а работа Фрейндлих добавляет эмоциональной глубины в эту сложную историю. «Сталкер» стал знаковым произведением в мировом кино и продолжает вызывать интерес и обсуждения.

5. "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009)

В этом фильме Андрея Хржановского Алиса Фрейндлих исполнила роль матери поэта Иосифа Бродского. Лента основана на произведениях Бродского и рассказывает о его детстве и юности, а также о стремлении к родным местам. Фильм полон поэтических образов и трогательных моментов, а игра Фрейндлих придаёт ему особую глубину и эмоциональность. Если вы любите поэзию Бродского, этот фильм станет для вас настоящим открытием.