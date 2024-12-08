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Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть

Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть
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8 декабря 2023 года актрисе Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. За свою долгую карьеру она оставила неизгладимый след в российском кинематографе, и многие фильмы с ее участием стали настоящими классиками. Выбрать лишь пять из них – задача непростая, но мы попробуем сделать это и вспомнить о самых ярких работах актрисы.

8 декабря 2023 года актрисе Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. За свою долгую карьеру она оставила неизгладимый след в российском кинематографе, и многие фильмы с ее участием стали настоящими классиками. Выбрать лишь пять из них — задача непростая, но мы попробуем сделать это и вспомнить о самых ярких работах актрисы.

1. "Соломенная шляпка" (1974)

Этот лёгкий музыкальный фильм, основанный на водевиле 1851 года, погружает зрителей в мир абсурдного комизма и безудержного веселья. Сюжет рассказывает о ловеласе, который решает жениться на дочери богатого садовода, но его планы под угрозой из-за пропажи соломенной шляпки мадам Бопертюи. В этом фильме Алиса Фрейндлих играет не самую крупную, но весьма запоминающуюся роль. Ее персонаж добавляет фильму шарма и лёгкости, а музыкальные номера и комические ситуации делают просмотр поистине увлекательным. Если вам не хватает лёгкого настроения, этот фильм — отличный выбор.

2. "Служебный роман" (1977)

Эльдар Рязанов создал культовую комедию о сложных человеческих отношениях, где Алиса Фрейндлих сыграла Людмилу Прокофьевну — женщину, которая сначала выглядит как «мымра», а затем раскрывается как многогранный и интересный персонаж. Фильм затрагивает темы любви, профессиональных отношений и поиска своего места в жизни. Каждая сцена полна юмора и жизненной мудрости, а игра Фрейндлих делает её образ незабываемым. Этот фильм стал символом целой эпохи и продолжает радовать зрителей своей актуальностью.

3. "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978)

Алиса Фрейндлих сыграла королеву Анну Австрийскую в этой экранизации классического романа Александра Дюма. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел показать королеву как настоящую женщину со всеми её чувствами и слабостями. Несмотря на то что актриса не имела чёткого представления о том, какой должна быть королева, она блестяще справилась с этой задачей. Образ Анны стал одним из ярчайших в её карьере, а фильм по праву считается классикой советского кино.

4. "Сталкер" (1979)

Этот культовый фильм Андрея Тарковского основан на повести братьев Стругацких и представляет собой философскую аллегорию о поисках смысла жизни. Алиса Фрейндлих сыграла жену главного героя — Сталкера, который ведет нелегкую жизнь в бедности, заботясь о своей семье. Фильм наполнен глубокими размышлениями о человеческой природе и желаниях, а работа Фрейндлих добавляет эмоциональной глубины в эту сложную историю. «Сталкер» стал знаковым произведением в мировом кино и продолжает вызывать интерес и обсуждения.

5. "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009)

В этом фильме Андрея Хржановского Алиса Фрейндлих исполнила роль матери поэта Иосифа Бродского. Лента основана на произведениях Бродского и рассказывает о его детстве и юности, а также о стремлении к родным местам. Фильм полон поэтических образов и трогательных моментов, а игра Фрейндлих придаёт ему особую глубину и эмоциональность. Если вы любите поэзию Бродского, этот фильм станет для вас настоящим открытием.

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8 декабря 2024, 10:21
Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе

Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе
Создатель легендарной группы "Мираж" Валерий Соколов поделился захватывающими новостями о планах по созданию фильма о коллективе, который стал символом музыкальной эпохи 90-х. Он рассказал, что обсуждения о съемках идут уже несколько лет, и есть несколько интересных концепций, которые могут быть реализованы. "Переговоры о создании фильма о "Мираж" ведутся уже три-четыре года.

Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним?

Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним?
Советское кино было разнообразным: от трогательных драм до легких комедий, от волшебных детских сказок до масштабных исторических эпопей. Все эти произведения объединяла одна важная черта – искренность и неподдельность чувств. Возможно, именно этой искренности не хватает многим современным фильмам, что делает советские картины особенно запоминающимися для зрителей.

Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру

Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру
Советское кино славилось не только выдающимися актерами, но и яркими образами животных, которые стали неотъемлемой частью многих фильмов. Эти пушистые и пернатые персонажи часто привносили в сюжеты особую атмосферу и эмоции. Каждое из этих животных оставило свой след в сердцах зрителей и стало символом определенных моментов.

Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы

Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы
Добро пожаловать в мир кинематографа! Сегодня мы предлагаем вам пройти увлекательный тест, который проверит ваши знания о любимых советских фильмах. Каждый правильный ответ приблизит вас к званию настоящего киномана. Готовы? Тогда начнем! ВОПРОСЫ1.

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке
Актриса Катерина Ковальчук, известная своими яркими ролями в таких проектах, как "Гусар", "На страже пляжа", "Повышая градус" и "Любовь зла", недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Никитой Кологривым. Она отметила, что работа с коллегой стала для нее настоящим удовольствием, несмотря на его репутацию, сложившуюся в обществе. Кологривый, который не раз попадал в скандальные ситуации, на съемках проявил себя с совершенно другой стороны.

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