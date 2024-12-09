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Понедельник 9 декабря

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Чтобы молодому муж нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения

Чтобы молодому муж нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения
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Второй супруг младше Татьяны Булановой аж на 19 лет. Вот певица и пытается теперь ему соответствовать – следит за фигурой. Подробности простой диеты она сообщила за кулисами народной премии "Звезды Дорожного радио" в Петербурге.

Работа артиста предполагает красоту и молодость. "За последнее время я похудела на четыре килограмма, – радуется Буланова – Помогла мне и диета, и то обстоятельство, что я не ем после 16 часов. Даже если прихожу домой поздно вечером после двухчасового концерта, то все равно не ужинаю. Наконец, в силу работы я нахожусь в постоянном движении, это тоже помогает не полнеть".

При этом днем певица может позволить себе практически все – она не следит за калорийностью. Но ест Таня исключительно небольшими порциями.

"Я не очень люблю грибы и терпеть не могу креветки, не ем авокадо, хотя это и полезно, – сообщила певица. – Дома обычно я ем на завтрак чай с печеньем или кефир с шоколадом. Никаких перекусов между приемами пищи у меня нет, как не ношу в сумочке орешки".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, считается, что для расчета идеального веса из роста, выраженного в сантиметрах, следует вычесть 100. Важно помнить, что с возрастом вес женщины и мужчины должен постепенно увеличиваться — это нормальный физиологический процесс.

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9 декабря 2024, 10:09
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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