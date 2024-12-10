Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда

Когда время обеда поджимает, а домашней еды хочется, куриный суп-лапша с яичной заправкой станет настоящей находкой. Этот простой и быстрый рецепт поможет вам накормить семью вкусным и сытным блюдом, даже если вы не успели заранее подготовить все ингредиенты.

Конечно, можно потратить время на приготовление бульона и варку курицы, но есть и более быстрые решения. Например, можно воспользоваться замороженным бульоном, куриной грудкой, приготовленной методом су-вид, и уже нарезанной морковью — так вы значительно упростите процесс.

Ингредиенты для 3 порций:

• Яичная лапша — 150 г

• Филе куриной грудки с прованскими травами — 100 г

• Куриный бульон — 1 л

• Замороженная морковь кубиками — 40 г

• Сухарики с прованскими травами и чесноком — 50 г

• Яйцо — 2 шт.

• Сливочное масло — 40 г

• Свежая петрушка — 5 г

• Соль — 2 г (или по вкусу)

Приготовление:

Шаг 1: Начните с того, что достаньте сливочное масло из холодильника за 15 минут до готовки, чтобы оно стало мягким. Тем временем нарежьте куриную грудку на небольшие кубики.

Шаг 2: В кастрюле доведите куриный бульон до кипения. После этого добавьте замороженную морковь и курицу. Варите в течение 2-3 минут, чтобы мясо немного приготовилось.

Шаг 3: Затем добавьте яичную лапшу в бульон. Перемешайте и готовьте еще 5-6 минут, пока лапша не станет мягкой.

Шаг 4: В отдельной кастрюле отварите яйца вкрутую. После остывания очистите их и нарежьте каждое на четыре части. Мелко порубите свежую петрушку.

Шаг 5: В стакан блендера положите нарезанные яйца и размягченное сливочное масло (не растопленное!). Добавьте около 50 мл бульона из кастрюли.

Шаг 6: Измельчите все ингредиенты блендером до получения однородной массы. Затем добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте. Получившуюся заправку выложите в соусник и подавайте к супу вместе с хрустящими сухариками.

Этот куриный суп-лапша не только быстро готовится, но и радует своим насыщенным вкусом. Он станет отличным вариантом для обеда в кругу семьи или друзей. Приятного аппетита!