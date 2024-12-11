Ставшая неузнаваемой Муцениеце всполошила россиян откровениями об уколах красоты

Агата Муцениеце вновь привлекла внимание своих подписчиков в социальных сетях. На этот раз поводом для обсуждения стали её откровения о косметических процедурах

35-летняя звезда, известная своей искренностью и открытостью, поделилась с поклонниками решением пройти курс инъекций микроколлагена. Это решение вызвало бурную реакцию среди ее фолловеров, которые всегда с интересом следят за ее жизнью и карьерой.

Агата не скрывает, что заботится о своей внешности и регулярно экспериментирует с новыми методами ухода за кожей. В своих постах она делится не только результатами процедур, но и собственными ощущениями. В недавнем сообщении актриса написала: "Друзья, я решила проколоться!". Тем самым она открыто заявила о своем намерении улучшить состояние кожи.

Микроколлаген, который она выбрала для процедуры, обещает помочь в борьбе с мелкими морщинами и улучшить общий тонус кожи. После инъекций лицо звезды покрывается красными точечками — это нормальная реакция на процедуру, как объяснила сама Агата.

Она уверила своих подписчиков, что через пару часов все это пройдет. Тем не менее, многие поклонники были обеспокоены видимыми синяками на ее лице, которые стали заметны уже через несколько часов после процедуры. Однако сама Муцениеце не проявила никаких признаков тревоги и с юмором отнеслась к своему внешнему виду, подчеркивая, что ради красоты стоит пойти на небольшие жертвы.

Не так давно Агата также оказалась в центре внимания из-за курьезного случая в прямом эфире радио. Во время передачи она невольно произнесла матерное слово, находясь рядом со своей восьмилетней дочерью. Этот инцидент вызвал волну обсуждений и комментариев среди поклонников. Несмотря на такие моменты, актриса продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в российском шоу-бизнесе.