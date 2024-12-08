Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы

Актриса Катерина Ковальчук удивила поклонников своим новым образом. Жена комика Гарика Харламова продемонстрировала светлые длинные волосы, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Многие пользователи заметили, что Катерина стала напоминать экс-супругу Харламова, известную актрису Кристину Асмус. Это сравнение стало темой обсуждения среди поклонников, ведь обе девушки имеют стройные фигуры и привлекательные черты лица.

На свежем снимке Ковальчук позировала без макияжа, что позволило фанатам оценить ее естественную красоту. Однако многие из них предположили, что ее новая прическа может быть париком, возможно, предназначенным для съемок или фотосессии. В любом случае, изменение внешности актрисы привлекло внимание и дало повод для обсуждений.

5 декабря стало особенным днем для Катерины и Гарика — они отметили полгода со дня своей свадьбы. В честь этой даты актриса поделилась трогательным видео с церемонии бракосочетания, которое вызвало множество положительных комментариев от поклонников. Это событие символизирует их крепкие отношения и любовь, несмотря на бурное прошлое Харламова.

Недавно в сети возникли слухи о том, что Катерина появилась на премьере фильма без мужа. Некоторые пользователи начали волноваться, но вскоре стало известно, что Гарик не смог прийти из-за своей занятости. Это лишь подчеркивает, как важно для пары поддерживать друг друга даже в условиях плотного графика работы.

Что касается Кристины Асмус, то она сейчас счастлива в отношениях с продюсером Ильей Бурецом. Их связь развивается стремительно — они стали жить вместе всего через несколько месяцев после знакомства. Илья уже познакомился с дочерью Кристины от Гарика, что свидетельствует о серьезности их отношений.