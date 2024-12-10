"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах

Артисты в шутку говорят, что месяц год кормит. В декабре у них столько концертов и корпоративов, что только успевай считать миллионные гонорары. Певица Слава – не исключение. В чем она призналась корреспонденту "Дни.ру" во время съемок концерта "Наш Новый год" в Кремле.

"Весь год у меня был гастрольный тур – более 120 городов, – хвастается артистка. – И это не считая корпоративов! Со всех доходов честно уплачен налоги – у меня все по закону".

Три года назад в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Слава озвучивала размер своего гонорара за каждое выступление: "Полтора миллиона рублей и выше". Но с тех пор утекло много воды, и понятно, доходы стали выше.

"Деньги я вообще обожаю и люблю! – улыбается артистка. – Можете мне на Новый год вместо подарков просто прислать пачки денег?! Я не откажусь никогда! Мне нужно много денег – чем больше, тем лучше. У меня огромная семья, да и помогать людям я люблю. Чтобы вся страна была счастлива – присылайте мне деньги, я их точно раздам!"

Ранее артистка рассказывала, что в основном все деньги вкладывает в семью и недвижимость. У нее, как выяснили журналисты, есть квартиры в Австрии и в Сочи. На Черноморском побережье Слава вообще купила себе несколько квартир, которые теперь выросли в цене на 160 процентов – звезда очень хорошо заработала.