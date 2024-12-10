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Вторник 10 декабря

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Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка"

Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка"
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Актер рассказал о работе на площадке "Городка".

Юрий Стоянов, широко известный актер как театра, так и кино, раскрыл необычный факт относительно процесса работы над популярной юмористической программой под названием "Городок".

Он отметил, что несмотря на комедийный характер шоу, сам процесс его создания был довольно серьезным делом. Во время съемок Юрий Стоянов и его партнер по сцене Илья Олейников практически никогда не смеялись, поскольку оба понимали важность соблюдения меры при создании комического эффекта.

Актер также акцентировал внимание на том, что все самые смешные моменты должны происходить непосредственно перед камерой, а не вне ее поля зрения. Это, по его словам, является ключевым моментом для достижения нужного результата и обеспечения зрительского удовольствия от просмотра.

Стоит упомянуть, что ранее Юрий Стоянов уже высказывался о своем отношении к исполнению женских ролей в рамках этой программы. Хотя такие образы пользовались большой популярностью среди зрителей, самому актеру было непросто справляться с этим заданием. Тем не менее, благодаря своему таланту и профессионализму, он сумел воплотить более трех тысяч различных женских персонажей.

По словам Юрия Стоянова, необходимость играть женские роли возникла потому, что его коллега Илья Олейников испытывал трудности с такими перевоплощениями из-за своих усов.

Шоу-бизнес в Telegram

10 декабря 2024, 16:38
Юрий Стоянов. Фото: Youtube / @NadinStrelets
Hello✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Беркова и Стоянов показали страсть

Актеры Юлия Пересильд и Игорь Мишин перед премьерой фильма режиссера Алексея Рыбина "Скоро все кончится" в рамках XXVIII открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Генеральный директор группы компаний "Главкино" Илья Бачурин и актриса Надежда Сысоева.
Актер Юрий Стоянов.
Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов не смогли сдержать чувства перед премьерой фильма Алексея Рыбина "Скоро все кончится".
Актриса Наталья Бардо.
Актриса Екатерина Шпица.
Директор департамента кинематографии министерства культуры России Вячеслав Тельнов перед премьерой фильма режиссера Алексея Рыбина "Скоро все кончится" в рамках XXVIII открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Актриса Светлана Камынина.
Актер Александр Робак.
Актриса Ксения Раппопорт.
Актриса Юлия Ауг.
Актеры Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе.

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