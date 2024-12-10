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Вторник 10 декабря

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Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции

Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции
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Кейт Миддлтон известна своим современным подходом к королевским традициям. Похоже, она намерена внести изменения в одну из старинных практик.

Источники сообщают, что Кейт планирует отказаться от традиции дарить подарки в канун Рождества, установленной королевой Елизаветой II. Эта практика восходит к 19 веку и была введена королевой Викторией и принцем Альбертом. С тех пор британская королевская семья собирается для обмена подарками накануне Рождества, а не в сам праздник.

Королева Елизавета II следовала этой традиции, считая важным сохранить Рождество как священный день, свободный от излишеств и потребительских проявлений. Однако Кейт Миддлтон считает эту практику устаревшей. По словам источника, близкого к семье, она всегда воспринимала идею обмена подарками накануне праздника как странную и неестественную. "Когда они займут трон, можно быть уверенными, что эта традиция будет пересмотрена", — отметил источник.

В этом году Кейт Миддлтон будет очень занята подготовкой к празднику. Она запланировала провести рождественскую службу "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве 6 декабря. В день самого Рождества она также собирается посетить церковную службу в Сандрингеме вместе с детьми и другими членами королевской семьи. Ожидается, что герцогиня и принц Уильям организуют свое собственное торжество, добавив новые элементы в традиции, которые будут более близки к их собственному стилю жизни.

Скорее всего, в их доме в Энмер-Холле атмосфера будет гораздо более непринужденной и семейной. По информации источника, Кейт и Уильям планируют дарить друг другу и своим детям настоящие подарки, что подчеркивает их стремление сделать праздник более личным и значимым.

Шоу-бизнес в Telegram

10 декабря 2024, 03:06
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Daily Beast✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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