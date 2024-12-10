"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти

Который день страна рассматривает и обсуждает выпуклости и вогнутости Анны Асти. На слитых в сеть бесстыжих кадрах прелестница предстает в костюме Евы и позирует в самых призывных позах. Желающие могут в деталях рассмотреть все, чем щедро наградила природа артистку. Высказалась об этих приватных снимках и певица Жасмин.

На праздничном концерте съемке "Наш Новый год" в Кремле Жасмин призналась, что пока не ознакомилась с анатомией тела 34-летней уроженки города Черкассы Ганны Дзюбы, как на самом деле зовут артистку. "Я прочитала про это где-то, но лично не видела, – говорит Жасмин. – Да и мне, признаться, даже не очень интересно".

При этом, как уверяет Жасмин, сама она ничего подобного в телефоне не хранит – никакого компромата в смартфоне нет. "Мой муж видит все вживую, он-лайн", – пояснила артистка. И поддержала Анну Асти словами:

"Я считаю, что очень неправильно залезать в личное пространство. К тому же в том, что она себе в таком виде фотографирует и отправляет своему супругу нет ничего криминального. Она молодая, красивая девушка, с хорошим телом, почему нет?!"

Стоит заметить, что сама Анна Асти не стала отрицать, что на этих эротических снимках запечатлена именно она. "К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь", – пояснила исполнительница.