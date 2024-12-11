Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах

В преддверии Нового года многие компании и организации начинают активно планировать свои корпоративные мероприятия, и одним из важнейших аспектов таких праздников становится выбор артистов для выступлений. В этом году особое внимание привлек рейтинг самых дорогих звезд, готовых порадовать публику своими выступлениями на новогодних корпоративах.

Как сообщает издание Super, в числе самых высокооплачиваемых артистов оказались такие имена, как Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Баста. Фронтмен группы "Ленинград" занимает первое место в этом рейтинге с гонораром в 25 миллионов рублей за одно выступление.

Его яркие и запоминающиеся шоу всегда собирают полные залы, а неподражаемый стиль и харизма делают его желанным гостем на любом празднике. Следом за Шнуровым идет Валерий Меладзе, чье выступление обойдется организаторам в 17 миллионов рублей. Меладзе славится своим великолепным голосом и романтичными композициями, что делает его идеальным выбором для новогоднего вечера.

На третьей позиции расположился рэпер Баста, готовый выступить за 15 миллионов рублей. Его уникальный стиль и глубокие тексты песен находят отклик у широкой аудитории, что также способствует его популярности на корпоративных мероприятиях. В пятерку самых дорогих артистов также вошли Анна Asti и Сергей Жуков, которые оба запрашивают по 10 миллионов рублей за свои выступления.

Интересно, что в рейтинге также присутствуют менее известные исполнители с более скромными гонорарами. Например, Бьянка готова выступить за 1,5 миллиона рублей, Натан — за 900 тысяч рублей, а певица Мона — за 800 тысяч рублей. Это свидетельствует о том, что даже менее раскрученные артисты могут стать хорошим выбором для корпоративов, если бюджет ограничен.

Ранее также обсуждались гонорары других популярных исполнителей, таких как Нюша и Светлана Лобода. Например, Лобода получает не более 4 миллионов рублей за корпоративное выступление. В целом же выбор артиста для новогоднего корпоратива зависит не только от бюджета, но и от предпочтений сотрудников и особенностей самой компании. Каждый год новогодние праздники становятся настоящим испытанием для организаторов, стремящихся создать незабываемую атмосферу веселья и радости.