Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах

Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию Тесты Ковальчук превратилась в бывшую жену Харламова Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Вторник 10 декабря

00:24Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах 20:36ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок 18:35Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность 16:38Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка" 15:43Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный 15:15Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ 14:1433-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой 13:56Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу 12:53Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 12:17Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов 11:20 Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить 10:48"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах 10:34Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем 10:23"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти 09:09Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус 06:29Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда 03:06Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции 00:26Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность 20:27Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 20:15Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова 19:09Подмосковные школьники собрали 600 килограммов пластиковых крышек 18:54Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити" 17:23Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024 17:00Анна Седокова кардинально изменила свою жизнь 16:20Российский актер Юра Борисов отличился в США 15:49Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт 15:41Пьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве 13:48Тест: угадайте известный советский фильм по кадру с моряками и матросами 12:40В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом 12:30Космические приключения: как прошел спектакль проекта "Зал "Зарядье” – детям" 11:44Обнародован список лучших фильмов и сериалов 2024 года 10:46Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян 10:09Чтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения 09:16Неузнаваемая Алсу после скандального развода с Абрамовым вызвала вопросы своим видом 06:37Курица в гранатовом соусе: рецепт блюда с легкими нотками азербайджанской кухни 03:41Криминальное чтиво: 5 книг о серийных убийцах и маньяках 00:03Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк 16:43Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни 14:06Тест: кто из героев советского фильма "Неуловимые мстители" произнес эту фразу? 12:09Ковальчук внезапно превратилась в бывшую жену Харламова после пышной свадьбы 10:39"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию 10:21 Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть 06:47Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам 03:28Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода 00:39Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 16:54 Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ 16:42Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 14:22Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе 12:36Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 11:06Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах

Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах
53

В преддверии Нового года многие компании и организации начинают активно планировать свои корпоративные мероприятия, и одним из важнейших аспектов таких праздников становится выбор артистов для выступлений. В этом году особое внимание привлек рейтинг самых дорогих звезд, готовых порадовать публику своими выступлениями на новогодних корпоративах.

Как сообщает издание Super, в числе самых высокооплачиваемых артистов оказались такие имена, как Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Баста. Фронтмен группы "Ленинград" занимает первое место в этом рейтинге с гонораром в 25 миллионов рублей за одно выступление.

Его яркие и запоминающиеся шоу всегда собирают полные залы, а неподражаемый стиль и харизма делают его желанным гостем на любом празднике. Следом за Шнуровым идет Валерий Меладзе, чье выступление обойдется организаторам в 17 миллионов рублей. Меладзе славится своим великолепным голосом и романтичными композициями, что делает его идеальным выбором для новогоднего вечера.

На третьей позиции расположился рэпер Баста, готовый выступить за 15 миллионов рублей. Его уникальный стиль и глубокие тексты песен находят отклик у широкой аудитории, что также способствует его популярности на корпоративных мероприятиях. В пятерку самых дорогих артистов также вошли Анна Asti и Сергей Жуков, которые оба запрашивают по 10 миллионов рублей за свои выступления.

Интересно, что в рейтинге также присутствуют менее известные исполнители с более скромными гонорарами. Например, Бьянка готова выступить за 1,5 миллиона рублей, Натан — за 900 тысяч рублей, а певица Мона — за 800 тысяч рублей. Это свидетельствует о том, что даже менее раскрученные артисты могут стать хорошим выбором для корпоративов, если бюджет ограничен.

Ранее также обсуждались гонорары других популярных исполнителей, таких как Нюша и Светлана Лобода. Например, Лобода получает не более 4 миллионов рублей за корпоративное выступление. В целом же выбор артиста для новогоднего корпоратива зависит не только от бюджета, но и от предпочтений сотрудников и особенностей самой компании. Каждый год новогодние праздники становятся настоящим испытанием для организаторов, стремящихся создать незабываемую атмосферу веселья и радости.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 00:24
Фото: Freepik
Super✓ Надежный источник

По теме

Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой

ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок

ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок
Проверьте свою грамотность в этом сложном тесте! ВОПРОСЫ1.

Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка"

Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка"
Актер рассказал о работе на площадке "Городка". Юрий Стоянов, широко известный актер как театра, так и кино, раскрыл необычный факт относительно процесса работы над популярной юмористической программой под названием "Городок".

Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный

Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный
Сын знаменитого российского актера Бориса Щербакова рассказал общественности о состоянии здоровья своего отца. Сын знаменитого российского актера Бориса Щербакова раскрыл правду самочувствии своего отца.

33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой

33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой
33-летняя блогерша Настя Ивлеева вновь привлекла внимание своих поклонников. Она объявила о неожиданном событии в своей жизни. В своем телеграм-канале знаменитость опубликовала пост, который стал настоящей сенсацией для ее фанатов.

Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы

Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы
После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз, но не выступала. Поэтому Примадонне в родных палестинах быстро нашли замену. Прежде участие Аллы Пугачевой добавляло любому концерту статусности и престижа.

Выбор читателей

09/12ПндПроскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян 09/12ПндНеузнаваемая Алсу после скандального развода с Абрамовым вызвала вопросы своим видом 10/12ВтрНовая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 09/12ПндШуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 09/12ПндЧтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения 09/12ПндЭксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова