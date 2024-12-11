Петросян откровенно рассказал об отцовстве и переосмыслении роли семьи в его жизни

Евгений Петросян в последнее время стал объектом внимания не только благодаря своему творчеству, но и личной жизни. Отношения известного российского юмориста и сатирика, с Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года, стали настоящим сюрпризом для поклонников.

Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара выглядит по-настоящему счастливой и гармоничной. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду, что приносит в их жизнь новые радости и смыслы. Петросян, который вскоре отметит свой 80-летний юбилей, признается, что встреча с Брухуновой кардинально изменила его жизнь.

Он рассказал о том, как благодаря Татьяне ему удалось переосмыслить свои приоритеты. "Я был женат на своей работе", — поделился артист. В прошлом он уделял больше внимания карьере, чем семье, считая, что его близкие должны поддерживать его в творческих начинаниях. Однако с приходом Брухуновой все изменилось: теперь он научился отделять рабочие моменты от семейных.

"Любви все возрасты покорны", — утверждает Петросян, подчеркивая, как важно ценить каждый момент с близкими. Он искренне рад, что у него есть возможность исправить ошибки молодости и стать полноценным отцом для своих детей. "Лучше поздно, чем никогда", — говорит он, осознавая, как много значит для него эта новая роль.

Евгений Ваганович также отметил, что видит большой потенциал в своих детях. Ваган, по его мнению, скорее всего выберет научную карьеру, нежели пойдет по стопам знаменитого отца. Что касается Матильды, то пока она слишком мала для того, чтобы родители могли оценить ее таланты и увлечения. Тем не менее Петросян уверен, что у них впереди много интересного.

Семейная жизнь Петросяна и Брухуновой наполнена взаимопониманием и поддержкой. Артист чувствует себя вдохновленным и полным сил рядом с молодой женой. Он надеется дожить до того момента, когда его дети станут самостоятельными и успешными людьми.